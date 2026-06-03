Prefeitura de Jaru distribui mais de 200 mudas de árvores adequadas para plantio urbano

Por Assessoria

Publicada em 03/06/2026 às 08h29

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente (Semeagro), realizou na tarde da última segunda-feira (1º) a distribuição de mais de 200 mudas de árvores para a população. As espécies entregues são apropriadas para o plantio em áreas urbanas.

A ação aconteceu no semáforo da rua Padre Adolpho Rohl, esquina com a avenida Dom Pedro I, e integrou a programação da Semana do Meio Ambiente promovida no município.

Foram distribuídas mudas de ipê, bacupari, oiti, brinco-de-índio, açaí, pinha, jambo e manga.

De acordo com o secretário da Semeagro, Cleverson Barbosa, a arborização urbana proporciona diversos benefícios para a população. “Além de contribuir para o conforto térmico e visual, as árvores auxiliam na drenagem das águas da chuva e ajudam a reduzir os impactos das mudanças climáticas”, destacou.

A Semeagro também disponibiliza mudas e realiza o plantio por meio do programa Jaru Mais Verde. Conforme explicou o secretário, os moradores interessados podem solicitar o serviço diretamente à secretaria. “Nossa equipe faz a entrega da muda e também realiza o plantio em frente à residência do solicitante”, afirmou.

Os interessados podem entrar em contato com a Semeagro pelo telefone (69) 99260-8218 ou preencher o formulário disponibilizado pela secretaria no Google Docs: https://docs.google.com/forms/ d/1h7mqeEtM7KL4PW- CJXPmapm8B8A2R95ObX5C2fXNHyI/ edit