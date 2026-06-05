Prefeitura de Espigão do Oeste está empenhada na recuperação das nascentes do Rio Palmeiras

Espigão d'Oeste cuida da natureza que nos sustenta. Cada árvore plantada, cada rio preservado é vida que se transforma.
Em 2023, nosso município enfrentou uma crise hídrica que marcou a vida de cada espigãoense. O Rio Palmeiras, fonte vital para nossa população, sofreu com a escassez. Mas foi desse desafio que nasceu um compromisso coletivo: recuperar nascentes, preservar nossos rios e garantir água para todas as famílias.
A Prefeitura de Espigão d'Oeste está empenhada na recuperação das nascentes do Rio Palmeiras. Cada nascente recuperada é um passo rumo à segurança hídrica. Cada árvore plantada nas margens é um filtro natural que protege a água que chega às nossas casas.
Mas essa transformação não acontece só com obras e projetos. Acontece com conscientização. Acontece quando cada espigãoense entende que preservar o Rio Palmeiras é preservar o próprio futuro. É garantir que nossas crianças tenham água limpa, que nossas famílias não passem por racionamentos, que nossa terra continue fértil.
O meio ambiente é nosso, a responsabilidade também. Faça parte dessa mudança. Cuide das nascentes. Preserve as margens dos rios. Denuncie poluições. Plante árvores nativas. A água que você economiza hoje é a tranquilidade da sua família amanhã.
Espigão d'Oeste transforma vidas através da natureza. E eu faço parte dessa transformação.
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