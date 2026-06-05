Prefeitura de Ariqueme realiza a cerimônia de entrega do Selo Verde 2025

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Equipe Intersetorial de Educação Ambiental, realizou a cerimônia de entrega do Selo Verde 2025, reconhecimento concedido às instituições de ensino que demonstraram excelência na gestão de resíduos sólidos e no desenvolvimento de ações de educação ambiental.
O Programa Coleta Seletiva na Escola é uma iniciativa permanente de educação ambiental desenvolvida desde 2019, promovendo a conscientização, a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental no ambiente escolar.
Em 2025, 30 escolas participaram do programa e, com muito orgulho, 16 instituições conquistaram o Selo Verde, alcançando excelência nos critérios de avaliação relacionados à infraestrutura, manejo de resíduos e ações pedagógicas de educação ambiental.
Parabéns às escolas certificadas:
Sonho de Criança
Pedro Louback
Vinícius de Moraes
Prof. Gessi Janes
Balão Mágico
Madre Tereza
Roberto Turbay
Amar
Arco Íris
Jorge Luiz Moulaz
Pingo de Gente
Sonho Meu
Mário Quintana
Prof. Enoque N. (Paulina)
Prof. Quitéria de Oliveira
Moranguinho
Este reconhecimento é resultado do compromisso de gestores, professores, servidores, alunos e famílias na construção de escolas mais sustentáveis e conscientes.
Juntos, estamos formando cidadãos comprometidos com a preservação do meio ambiente e com um futuro melhor para todos.
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