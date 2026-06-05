Prefeitura de Ariqueme realiza a cerimônia de entrega do Selo Verde 2025

Por Asssessoria

Publicada em 05/06/2026 às 08h59

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Equipe Intersetorial de Educação Ambiental, realizou a cerimônia de entrega do Selo Verde 2025, reconhecimento concedido às instituições de ensino que demonstraram excelência na gestão de resíduos sólidos e no desenvolvimento de ações de educação ambiental.

O Programa Coleta Seletiva na Escola é uma iniciativa permanente de educação ambiental desenvolvida desde 2019, promovendo a conscientização, a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental no ambiente escolar.

Em 2025, 30 escolas participaram do programa e, com muito orgulho, 16 instituições conquistaram o Selo Verde, alcançando excelência nos critérios de avaliação relacionados à infraestrutura, manejo de resíduos e ações pedagógicas de educação ambiental.

Parabéns às escolas certificadas:

Sonho de Criança

Pedro Louback

Vinícius de Moraes

Prof. Gessi Janes

Balão Mágico

Madre Tereza

Roberto Turbay

Amar

Arco Íris

Jorge Luiz Moulaz

Pingo de Gente

Sonho Meu

Mário Quintana

Prof. Enoque N. (Paulina)

Prof. Quitéria de Oliveira

Moranguinho

Este reconhecimento é resultado do compromisso de gestores, professores, servidores, alunos e famílias na construção de escolas mais sustentáveis e conscientes.

Juntos, estamos formando cidadãos comprometidos com a preservação do meio ambiente e com um futuro melhor para todos.