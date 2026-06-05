Prefeitura celebra retorno dos Jogos Escolares Municipais após mais de uma década

Por Jhon Silva

Publicada em 05/06/2026 às 08h37

A Prefeitura de Porto Velho realizou, na noite da última quarta-feira (3), a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares Municipais de Porto Velho (JEM-PVH), no Ginásio Cláudio Coutinho. O evento marcou o retorno da principal competição estudantil do município após mais de uma década, reunindo estudantes, professores, gestores escolares, familiares e autoridades em uma grande celebração do esporte e da educação.

A edição de 2026 conta com a participação de 68 escolas e 2.428 estudantes-atletas inscritos nas categorias infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos). As disputas seguem até o dia 14 de junho e envolvem modalidades como futsal, handebol, basquetebol, voleibol, vôlei de praia, atletismo e ginástica rítmica.

Durante a solenidade, as delegações escolares participaram do desfile oficial, acompanhado por apresentações culturais e momentos de integração entre os participantes. A cerimônia simbolizou o reencontro do esporte estudantil com milhares de jovens, que agora terão a oportunidade de representar suas escolas e buscar uma vaga nas etapas estadual e nacional da competição.

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Cássio Moura, ressaltou a importância da retomada dos jogos para o município. “Estamos vivendo um momento histórico para Porto Velho. Hoje, reafirmamos que o esporte é uma ferramenta de transformação social. São quase três mil alunos envolvidos em uma grande festa que movimenta a cidade, utilizando diversos espaços esportivos do município e proporcionando oportunidades para nossos jovens”.

Entre os atletas, a expectativa para o início das competições é grande. A estudante Marina Amorim, de 14 anos, do Sesi, que disputará a modalidade de voleibol, falou sobre o sentimento de representar sua escola. “A expectativa é muito grande. A gente sempre sonha em conquistar um troféu para a escola e dar o nosso máximo dentro de quadra. Nosso objetivo é avançar para a fase estadual e, depois, buscar uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Toda a equipe está muito animada e se dedicando bastante nos treinos”.

Quem também aguarda com entusiasmo o início das partidas é Apolo Gabriel, de 14 anos, aluno do Centro de Ensino Aprender e atleta do futsal. “A expectativa está muito boa. Tivemos uma preparação intensa dentro da escola, e esse é o nosso primeiro grande Jogos Escolares. Estamos confiantes e queremos fazer uma boa campanha para conquistar a classificação para a fase estadual”.

No basquetebol, o estudante Tiago Aprígio, de 13 anos, da Escola Barão do Solimões, destacou a importância do trabalho coletivo. “A expectativa é fazer bons jogos e atuar em equipe. Estamos em busca do primeiro lugar e treinando bastante para alcançar esse objetivo. Queremos avançar para a fase estadual e representar bem nossa escola”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a relevância do investimento na juventude e a emoção de ver o ginásio lotado para a retomada dos jogos. “Estamos muito felizes com a volta dos Jogos Escolares. Investir em crianças, adolescentes e jovens é investir no futuro da nossa cidade. O esporte abre caminhos, gera oportunidades e contribui para a formação de cidadãos. Ver o ginásio cheio, com tanta energia e alegria, mostra que Porto Velho quer se encontrar, celebrar a vida e construir um futuro melhor para todos”.

As competições serão realizadas em diversos espaços esportivos da capital, entre eles o Ginásio Cláudio Coutinho, o Ginásio Eduardo Lima e Silva (Dudu), o Ginásio Vinícius Danin, a Vila Olímpica Chiquilito Erse, a Escola Dom Pedro I, a Escola Getúlio Vargas, a Escola José Otino de Freitas e a Escola Marcelo Cândia.