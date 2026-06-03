Prefeitura arrecada mais de 13 toneladas de alimentos durante a ExpoVilhena

Por Assessoria

Publicada em 03/06/2026 às 08h39

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), arrecadou mais de 13 toneladas de alimentos não perecíveis durante os quatro dias da ExpoVilhena. A ação solidária foi realizada por meio da entrada social do evento, que incentivou o público a contribuir com doações.

Na manhã desta segunda-feira, 1º de junho, os alimentos arrecadados foram oficialmente entregues à Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), que ficará responsável pela triagem e distribuição dos itens às entidades filantrópicas do município.

A iniciativa reforça o caráter social da ExpoVilhena, aliando entretenimento e solidariedade, e garantindo que os alimentos cheguem a quem mais precisa.

O prefeito Flori destacou a importância da mobilização da população. “Esse resultado mostra a força da solidariedade. A ExpoVilhena é um grande evento, mas também cumpre um papel social muito importante, ajudando diretamente diversas famílias do nosso município”, afirmou.

A Semas realizará, nos próximos dias, o levantamento das instituições beneficiadas e dará início à distribuição dos alimentos, atendendo famílias em situação de vulnerabilidade social.