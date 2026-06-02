Prefeitura abre Semana do Meio Ambiente com cerimônia e programação voltada à conscientização ambiental

Por Natalino FS

Publicada em 02/06/2026 às 08h25

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), deu início, nesta segunda-feira (1º), à Semana do Meio Ambiente, com uma programação diversificada voltada à conscientização, educação ambiental e incentivo à preservação dos recursos naturais. A iniciativa integra as ações alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, e reforça o compromisso da gestão municipal com a construção de uma sociedade mais sustentável.

A abertura oficial ocorreu no auditório Leila Barreiros e reuniu autoridades municipais, representantes de órgãos ambientais, estudantes de diversas instituições de ensino, imprensa e convidados. O evento contou ainda com uma apresentação teatral do grupo Fada Inad, que abordou de forma lúdica e educativa temas relacionados à preservação ambiental, despertando a reflexão dos participantes sobre a importância dos cuidados com a natureza.

Durante a cerimônia, o secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz Barbosa, destacou que a Semana do Meio Ambiente representa uma oportunidade de ampliar o diálogo com a população e fortalecer a educação ambiental como ferramenta de transformação social.

“Estamos promovendo uma série de atividades que unem conhecimento, conscientização e participação da comunidade. Teremos pit stop educativo, palestras, ações de limpeza nos rios e distribuição de mudas. Agradeço ao prefeito Affonso Cândido pelo apoio e compromisso com as pautas ambientais, fundamentais para o desenvolvimento sustentável do município”, ressaltou.

A vice-prefeita Marley Muniz enfatizou a importância das atitudes individuais para a preservação ambiental e destacou que a mudança de hábitos começa com pequenas ações do cotidiano.

“A Semana do Meio Ambiente nos convida a refletir sobre os impactos das pequenas ações de cada um de nós. Às vezes, uma simples casca de bala descartada no local correto faz toda a diferença para a preservação do nosso meio ambiente. Cuidar da cidade e da natureza é uma responsabilidade compartilhada”, afirmou.

Também participaram da solenidade os vereadores Weslei de Brito e Dra. Rosana Pereira; o gerente regional da Sedam, Hermerson Alvarenga; o comandante da 3ª Companhia de Polícia Ambiental, tenente Victor Henrique Paio Santos; a capitã do Corpo de Bombeiros Militar, Viviani de Oliveira; e o juiz de Direito Maximiliano Darcy David Deitos.

A programação da Semana do Meio Ambiente continua ao longo dos próximos dias com atividades voltadas à conscientização da população e ao fortalecimento das práticas sustentáveis.

Entre as ações previstas está a realização de um pit stop educativo na Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Polícia Militar Ambiental, Sedam e Nova 364, com orientações sobre preservação ambiental e cidadania.

A agenda inclui ainda uma reunião com representantes do setor empresarial na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), além de uma ação de limpeza embarcada no Rio Machado, desenvolvida em conjunto com o Batalhão da Polícia Militar Ambiental.

Os estudantes também participarão de visitas guiadas ao Viveiro Municipal, onde terão contato com atividades relacionadas à produção de mudas e recuperação ambiental. Paralelamente, equipes da Semeia promoverão palestras em frigoríficos instalados no município, ampliando o alcance das ações educativas junto aos trabalhadores e ao setor produtivo.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Ji-Paraná reafirma o compromisso com a preservação ambiental, a conscientização das futuras gerações e o incentivo a práticas que contribuam para uma cidade mais limpa, sustentável e responsável.

Fotos: Jefferson Baltar