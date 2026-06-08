Prefeitura abre processo seletivo para contratação de pedagogo social

Por Assessoria

Publicada em 08/06/2026 às 08h37

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Administração e da Superintendência de Recursos Humanos, abriu Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Pedagogo Social.

A seleção será realizada por meio de análise documental, de caráter classificatório e eliminatório, conforme edital publicado pelo município.

Está sendo ofertada uma vaga para o cargo de Pedagogo Social, com carga horária de 40 horas semanais. O profissional contratado receberá remuneração de R$ 1.860,00, acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00 e vale-feira de R$ 50,00.

Para concorrer à vaga, é necessário possuir ensino superior em Pedagogia com especialização em Psicopedagogia.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre os dias 3 e 8 de junho de 2026, até às 23h59, por meio do portal de concursos da Prefeitura.

Os candidatos aprovados terão contrato temporário com validade de até 12 meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da administração, respeitando o limite legal de até dois anos.

O edital completo, contendo os critérios de seleção, documentação exigida e demais informações, está disponível no portal oficial da Prefeitura.

Inscrições e edital: https://www.pimentabueno.ro.gov.br/concursosView/?id=97

Mais informações podem ser consultadas diretamente no edital publicado pela administração municipal.