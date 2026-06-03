Ponte sobre o Rio Pimenta Bueno entra na fase final e amplia a mobilidade da região

Por Antonia Lima

Publicada em 03/06/2026 às 14h50

A nova ponte sobre o Rio Pimenta Bueno, localizada na RO-495, próxima ao município de Chupinguaia, está em fase final de construção. A obra, executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), representa um importante avanço para a infraestrutura viária do Cone Sul de Rondônia, fortalecendo a mobilidade, a segurança e o desenvolvimento econômico da região.

Com 95,95 metros de extensão, a nova estrutura foi construída em concreto e aço, substituindo uma antiga travessia e oferecendo maior capacidade de carga, durabilidade e segurança para motoristas, produtores rurais e moradores que utilizam diariamente a rodovia.

Ponte com mais de 95 metros de extensão é construida pelo o DER-RO

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a nova ponte representa mais um importante investimento do Estado na melhoria da infraestrutura viária. “Estamos entregando uma obra moderna, segura e preparada para atender o crescimento da região. Essa ponte representa mais desenvolvimento e segurança para quem trafega diariamente pela RO-495”.

O diretor-geral adjunto do DER-RO, Anderson Dias, ressaltou o cuidado técnico empregado em todas as etapas da construção. “Estamos concluindo uma obra construída dentro dos mais rigorosos padrões de engenharia. A ponte possui estrutura de concreto e aço, garantindo maior resistência e durabilidade para todos”.

A responsável pela Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Obras (CPPOO), Carolina Lisowski, salientou os benefícios que a nova ponte trará para quem utiliza a rodovia. “Essa é uma obra que foi planejada para atender às necessidades atuais e futuras da região. A nova ponte proporciona melhores condições de trafegabilidade, reduz a probabilidade de acidentes durante o período chuvoso e garante mais eficiência no transporte de pessoas e mercadorias. É uma estrutura robusta que contribuirá significativamente para o desenvolvimento local”.

A expectativa é que, após os últimos ajustes e procedimentos técnicos, a ponte seja oficialmente liberada para o tráfego, proporcionando conforto e agilidade aos usuários da RO-495.