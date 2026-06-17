Polícia Civil prende suspeito de roubo a motorista de aplicativo

Por PC/RO

Publicada em 17/06/2026 às 08h50

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos (DERF) de Ariquemes, prendeu em flagrante dois suspeitos investigados pela prática de roubo, além de posse irregular de armas de fogo.

O crime ocorreu no dia 14 de junho, quando uma motorista de aplicativo foi acionada para realizar uma corrida em Ariquemes. Durante o trajeto, após o embarque dos passageiros, a vítima foi rendida, colocada no porta-malas do próprio veículo.

Durante a ação criminosa, foram subtraídos aparelho celular, carteira, dinheiro e outros pertences pessoais. Há ainda indícios de movimentações financeiras realizadas a partir da conta da vítima. Posteriormente, após uma pane mecânica no veículo, os autores abandonaram a vítima às margens da RO-205 e fugiram do local.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a equipe de investigação da DERF iniciou diligências para identificar os envolvidos e recuperar os bens subtraídos. No decorrer das apurações, os policiais localizaram um endereço vinculado a um dos suspeitos, onde foram encontrados dois investigados.

Durante as buscas, foram apreendidos um revólver calibre .38 municiado, um revólver calibre .32 municiado, aparelhos celulares, relógios, joias, uma chave de veículo da marca BYD e outros objetos que serão submetidos à análise investigativa. Os suspeitos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública e autuados em flagrante.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar o terceiro envolvido na ação criminosa, recuperar integralmente os bens subtraídos e esclarecer todas as circunstâncias do crime.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a investigação qualificada, o combate à criminalidade e a proteção da sociedade, desenvolvendo ações permanentes voltadas à preservação da ordem pública e da segurança dos cidadãos.