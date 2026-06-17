Petrobras e Finep lançam edital para desenvolvimento de eletrolisador

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 17/06/2026 às 11h45

A Petrobras e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) lançaram nesta terça-feira (16) um edital para apoiar com até R$ 150 milhões o desenvolvimento nacional de um eletrolisador de porte industrial.

O eletrolisador utiliza eletricidade para converter água em hidrogênio de baixa emissão de carbono. Com isso, a máquina contribui para a descarbonização, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera ─ os causadores do aquecimento global e das mudanças climáticas.

Segundo a Petrobras, atualmente, há poucas empresas no país que fabricam o equipamento e nenhuma faz o chamado Stack, ou "coração" da máquina, onde acontece a reação de transformação da água em hidrogênio.

O edital, disponível na página da Finep, apoiará um projeto estruturante, que envolva uma rede de parceiros, contemplando pelo menos três empresas que participem do desenvolvimento tecnológico, e pelo menos uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT).

Serão disponibilizados recursos não reembolsáveis, sendo R$ 75 milhões aportados pela Finep e R$ 75 milhões pela Petrobras, via verba de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação da Petrobras (P&D,I), além de recursos de contrapartida das empresas beneficiárias.

Cooperação

A assinatura do termo de cooperação e lançamento do edital, realizados na sede da Petrobras, contou com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e da presidente da estatal, Magda Chambriard.

Segundo a ministra, a iniciativa tem como objetivo fortalecer uma cadeia tecnológica importante, apoiando a indústria, barateando custos e preparando o país para os desafios do futuro.

Chambriard ressaltou também que o edital irá contribuir para a redução do custo de produzir hidrogênio por eletrólise, que ainda é alto.

O presidente da Finep, Luis Antonio Elias, destacou que o edital reúne, de forma inédita, os principais instrumentos de apoio à inovação em energia para impulsionar um projeto capaz de posicionar o Brasil na cadeia de hidrogênio.