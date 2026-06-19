Orietações aos convocados no concurso da Secretaria Estadual de Educação; SINTERO está presente na posse dos novos servidores 

Por SINTERO

Publicada em 19/06/2026 às 14h22

Com a publicação das nomeações dos aprovados no concurso da Secretaria Estadual de Educação de Rondônia (SEDUC) no Diário Oficial, muitos convocados estão com dúvidas sobre as próximas etapas para garantir a posse. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) está atento para auxiliar os novos servidores em educação.

Qual o prazo para a posse?

O prazo para posse é de até 30 dias a partir da nomeação, ou seja, até o dia 14/07.

Onde verificar a documentação exigida?

Os documentos necessários para a posse, formulários, declarações e demais orientações devem ser consultados no edital de convocação, publicado dia no 15/06 no Diário Oficial do Estado, a partir da página 7, e publicações oficiais da (SEGEP/GCP), disponíveis nos canais oficiais do Governo de Rondônia. Também é importante conferir a relação de documentos pessoais, certidões, comprovantes de escolaridade e títulos utilizados no concurso, que deverão ser apresentados na fase de posse.

Edital de convocação

Edital de documento

Quais exames são necessários?

Os candidatos devem acompanhar atentamente as orientações da perícia médica admissional, observando a lista de exames laboratoriais, laudos e atestados exigidos. A relação de exames médicos e laboratoriais também está no edital. Os exames podem ser feitos nos laboratórios e clínicas mais próximos de você e depois, devem ser enviados para o e-mail correspondente à cidade onde você vai trabalhar.

A documentação vai ser conferida pela unidade e encaminhada para o Centro de Perícias Médicas, para análise médico-pericial.

E o Termo de Posse?

Após a análise e validação da documentação e da perícia médica, o candidato estará apto para a assinatura do Termo de Posse, etapa que oficializa o ingresso no serviço público estadual. Por isso, é fundamental não perder os prazos e acompanhar diariamente as publicações oficiais.

O SINTERO caminha junto com os novos servidores!

O SINTERO está à disposição para orientar os trabalhadores e trabalhadoras da educação, acolhendo os novos profissionais que chegam para fortalecer a rede estadual de ensino.

Nos acompanhem no site e nas redes sociais, e continuem informados!