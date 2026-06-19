Orietações aos convocados no concurso da Secretaria Estadual de Educação; SINTERO está presente na posse dos novos servidores 

Com a publicação das nomeações dos aprovados no concurso da Secretaria Estadual de Educação de Rondônia (SEDUC) no Diário Oficial, muitos convocados estão com dúvidas sobre as próximas etapas para garantir a posse. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) está atento para auxiliar os novos servidores em educação.
Qual o prazo para a posse?
O prazo para posse é de até 30 dias a partir da nomeação, ou seja, até o dia 14/07.
Onde verificar a documentação exigida?
Os documentos necessários para a posse, formulários, declarações e demais orientações devem ser consultados no edital de convocação, publicado dia no 15/06 no Diário Oficial do Estado, a partir da página 7, e publicações oficiais da (SEGEP/GCP), disponíveis nos canais oficiais do Governo de Rondônia. Também é importante conferir a relação de documentos pessoais, certidões, comprovantes de escolaridade e títulos utilizados no concurso, que deverão ser apresentados na fase de posse.
Quais exames são necessários?
Os candidatos devem acompanhar atentamente as orientações da perícia médica admissional, observando a lista de exames laboratoriais, laudos e atestados exigidos. A relação de exames médicos e laboratoriais também está no edital. Os exames podem ser feitos nos laboratórios e clínicas mais próximos de você e depois, devem ser enviados para o e-mail correspondente à cidade onde você vai trabalhar.
A documentação vai ser conferida pela unidade e encaminhada para o Centro de Perícias Médicas, para análise médico-pericial.
E o Termo de Posse?
Após a análise e validação da documentação e da perícia médica, o candidato estará apto para a assinatura do Termo de Posse, etapa que oficializa o ingresso no serviço público estadual. Por isso, é fundamental não perder os prazos e acompanhar diariamente as publicações oficiais.
O SINTERO caminha junto com os novos servidores!
O SINTERO está à disposição para orientar os trabalhadores e trabalhadoras da educação, acolhendo os novos profissionais que chegam para fortalecer a rede estadual de ensino.
Nos acompanhem no site e nas redes sociais, e continuem informados!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!