Operação Energia Segura intensifica fiscalização em fios e cabos elétricos em Rondônia

Por Damiana A. Barbosa Lima

Publicada em 15/06/2026 às 16h25

Com o objetivo de garantir a segurança do consumidor e coibir a comercialização de itens irregulares, o governo de Rondônia, por meio do Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia (Ipem-RO), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) realizou uma operação especial de fiscalização de produtos elétricos em todo o estado.

A ação ocorreu de 4 a 29 de maio de 2026, abrangendo a capital Porto Velho e os municípios de Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Ji-Paraná e Ariquemes onde equipes técnicas inspecionaram inúmeros produtos, verificando conformidade com as normas de segurança estabelecidas. A operação faz parte de uma mobilização nacional voltada à prevenção de acidentes domésticos causados por falhas elétricas.

Durante a operação, foram intensificadas as fiscalizações em estabelecimentos comerciais, com apreensão de itens irregulares e orientações aos comerciantes. A expectativa é reduzir riscos à população e fortalecer a cultura de consumo consciente e seguro em Rondônia.

Para especialistas da área, a fiscalização é fundamental para evitar acidentes graves, como curtos-circuitos e incêndios provocados por produtos fora dos padrões, levando em consideração que muitos itens irregulares apresentam falhas de fabricação que não são perceptíveis ao consumidor no momento da compra, o que reforça a importância da atuação dos órgãos reguladores.

A operação segue diretrizes nacionais e está alinhada às ações realizadas em todo o país, como a Operação Energia Segura, coordenada pelo Inmetro. Em Rondônia, o trabalho é executado pelo Ipem-RO, que atua diretamente na verificação de produtos e na orientação da população.

Segundo o presidente do Ipem-RO, Marcelo Silva dos Santos, a fiscalização contínua é essencial para garantir a confiança do consumidor e a regularidade do mercado. “O objetivo é assegurar que os produtos comercializados atendam aos requisitos de segurança, protegendo vidas e impulsionando o comércio responsável,” ressaltou.

Participaram da operação equipes técnicas do Ipem-RO, com apoio de órgãos parceiros, como: a Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon) da Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO) reforçando a integração entre instituições públicas na promoção da segurança e qualidade dos produtos ofertados à população.