Obra de drenagem na Rua Ametista vai ampliar capacidade de escoamento e reduzir alagamentos

Por Assessoria

Publicada em 18/06/2026 às 16h30

Com foco na melhoria da infraestrutura e na prevenção de alagamentos, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), iniciou uma obra de drenagem na Rua Ametista, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto.

A intervenção contempla a reconstrução de dois poços de visita (PV), a adequação das ligações das caixas de drenagem localizadas na esquina e a correção da conexão entre a Rua Ametista e a Avenida Rio Madeira.

Também será realizada a ampliação da rede de drenagem, que passará a contar com manilhas de 80 centímetros, aumentando a capacidade de escoamento das águas das chuvas. Além disso, a ligação da tubulação, que atualmente é feita em um ângulo de 90 graus, será refeita em 45 graus, permitindo que a água flua de maneira mais eficiente.

Hoje, a configuração da rede impede que as águas da Rua Ametista sejam lançadas corretamente na Avenida Rio Madeira. Com o grande volume de água na avenida, o fluxo acaba ficando represado na rua, causando alagamentos e transtornos aos moradores, principalmente durante as chuvas.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, a obra foi planejada para solucionar um problema antigo enfrentado pelos moradores.

“Estamos corrigindo falhas na rede de drenagem e ampliando a capacidade de escoamento das águas das chuvas. Nosso compromisso é executar obras que levem mais segurança aos moradores”, destacou o secretário.

Será realizada a ampliação da rede de drenagem, que passará a contar com manilhas de 80 centímetros

Para o prefeito Léo Moraes, investimentos em drenagem são fundamentais para garantir mais qualidade de vida à população e preparar a cidade para enfrentar os impactos do período chuvoso.

“Estamos atuando de forma estratégica para resolver problemas históricos que afetam diretamente a rotina das famílias. Essa obra na Rua Ametista é mais uma ação que demonstra o compromisso da nossa gestão com a infraestrutura urbana, levando mais segurança, mobilidade e tranquilidade para os moradores de Porto Velho”, afirmou o prefeitro.

Com a conclusão dos serviços, a expectativa é de que a Rua Ametista passe a contar com um sistema de drenagem mais eficiente, proporcionando mais segurança e tranquilidade aos moradores do bairro Flodoaldo Pontes Pinto.