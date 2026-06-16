O TEMPO E A TEMPERATURA: terça-feira (16) com chuva e calor abafado na Região Norte

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 16/06/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte nesta terça-feira (16), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica pancadas de chuva em grande parte da região, principalmente entre a tarde e a noite.

Os maiores volumes de chuva devem ser registrados no Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará. Nessas áreas, a combinação entre calor e elevada umidade favorece a formação de nuvens carregadas, com possibilidade de trovoadas isoladas e rajadas de vento.

No Acre e em Rondônia, a previsão é de chuva irregular ao longo do dia, intercalada com períodos de abertura de sol. Já no Tocantins, o cenário é diferente: o tempo segue firme, com predomínio de sol entre poucas nuvens e baixos índices de precipitação.

O calor e a umidade mantêm a sensação de abafamento em grande parte da região amazônica. Em áreas próximas aos rios e de floresta densa, a umidade do ar permanece elevada durante boa parte do dia, favorecendo a formação de nuvens e chuvas rápidas.

Entre as capitais, a mínima prevista é de 23°C em Rio Branco e de 24°C em Boa Vista e Macapá. Já as máximas podem alcançar os 35°C em Palmas e os 34°C em Belém. Em Manaus, os termômetros devem variar entre 24°C e 32°C.

A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%. Em áreas sob alerta de chuvas intensas, há risco de alagamentos pontuais, descargas elétricas e queda de galhos de árvores.