O TEMPO E A TEMPERATURA: sábado (20) terá chuva frequente em áreas da Região Norte

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 20/06/2026 às 08h30

A previsão do tempo para a Região Norte neste sábado (20), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica a continuidade das instabilidades em grande parte da faixa norte da região. As condições mais favoráveis para chuva permanecem concentradas entre o Amazonas, Roraima, Amapá e o norte do Pará.

Nessas áreas, a combinação entre calor e elevada umidade favorece a formação de nuvens carregadas, com ocorrência de pancadas de chuva ao longo do dia e possibilidade de trovoadas isoladas. Os maiores acumulados previstos para o período seguem concentrados no centro-norte do Amazonas, em Roraima, no Amapá e em áreas do norte paraense.

No Acre, em Rondônia e no sul do Pará, também há previsão de chuva, porém de forma mais isolada e com menores volumes. Já no Tocantins, o tempo permanece mais estável, com predomínio de sol entre poucas nuvens e baixa probabilidade de precipitações significativas.

As temperaturas seguem elevadas em toda a região. Entre as capitais, as mínimas previstas são de 22°C em Rio Branco, 24°C em Manaus e 25°C em Boa Vista. Já as máximas podem alcançar os 34°C em Palmas e os 33°C em Belém.

A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).