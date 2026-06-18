O TEMPO E A TEMPERATURA: quinta-feira (18) com previsão de chuva em estados da Região Norte

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 18/06/2026 às 08h00

A previsão do tempo para a Região Norte nesta quinta-feira (18), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas em áreas do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Acre e Rondônia.

Os maiores volumes de precipitação devem ser registrados entre o norte do Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará. Nesses locais, a combinação entre calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, com possibilidade de chuva moderada a forte em alguns momentos do dia.

No Acre e em Rondônia, as precipitações ocorrem de forma mais isolada, intercaladas por períodos de melhoria. Já no Tocantins, o tempo permanece mais estável, com predomínio de sol entre nuvens e baixa probabilidade de chuva significativa.

A presença de muitas nuvens mantém o tempo instável em parte da Região Norte. Apesar das temperaturas elevadas típicas da região, a cobertura de nuvens e a ocorrência de chuvas favorecem condições mais amenas em algumas localidades ao longo do dia.

Entre as capitais, a mínima prevista é de 22°C em Rio Branco e de 25°C em Manaus e Boa Vista. Já as máximas podem alcançar os 36°C em Palmas e os 34°C em Belém.

A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).