O TEMPO E A TEMPERATURA: quinta-feira (11) com pancadas de chuva no Norte

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 11/06/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte nesta quinta-feira (11), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas em grande parte da região.

Os maiores volumes de precipitação são esperados para o norte do Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará. No Acre e em Rondônia, a chuva deve ocorrer de forma isolada ao longo do dia.

Já no Tocantins, o tempo permanece firme, com predomínio de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva significativa. Em algumas áreas do estado, há possibilidade de ocorrência de névoa seca.

As temperaturas seguem elevadas em toda a região. Entre as capitais, a mínima prevista é de 23°C em Rio Branco e de 24°C em Boa Vista e Macapá. Já as máximas podem alcançar os 35°C em Palmas e os 34°C em Belém. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).