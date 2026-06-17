O TEMPO E A TEMPERATURA: Como será o tempo na Região Norte nesta quarta-feira (17)

Por Viviane de Oliveira Vieira

Publicada em 17/06/2026 às 08h00

A Região Norte do Brasil terá predomínio de muitas nuvens e condições favoráveis para chuva em grande parte dos estados nesta quarta-feira (17), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas seguem elevadas, especialmente em áreas do Tocantins, Pará e Rondônia, onde os termômetros podem superar os 35°C.

No Tocantins, a previsão para Palmas é de temperaturas entre 23°C e 34°C. No norte do estado, especialmente nas áreas de fronteira com o Pará e o Maranhão, o tempo fica com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Já nas regiões sul e sudeste, próximas à divisa com Goiás, o predomínio será de poucas nuvens e tempo mais firme. Nas demais áreas tocantinenses, a previsão indica muitas nuvens e calor intenso, com temperaturas podendo alcançar até 37°C.

No Pará, Belém registra temperaturas entre 23°C e 30°C. A faixa litorânea paraense permanece com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. O mesmo cenário é esperado para áreas do centro, oeste e sudoeste do estado. No sul paraense, predominam muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Já nas áreas próximas à divisa com o Tocantins, a nebulosidade permanece elevada, porém com menor potencial para precipitações, e temperaturas que podem atingir os 36°C.

No Amapá, a previsão para Macapá é de mínima de 24°C e máxima de 30°C. Em todo o estado, o céu permanece com muitas nuvens, acompanhadas de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.

Em Roraima, Boa Vista terá temperaturas entre 23°C e 31°C. O estado permanece sob influência da elevada umidade, favorecendo muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. No sul roraimense, as instabilidades ganham força, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas.

No Amazonas, Manaus registra mínima de 24°C e máxima de 31°C. Em todas as regiões amazonenses, o tempo segue com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

No Acre, Rio Branco terá temperaturas variando entre 23°C e 32°C. O estado permanece com muitas nuvens e previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas ao longo do dia.

Em Rondônia, Porto Velho registra mínima de 24°C e máxima de 34°C. Grande parte do estado terá muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas áreas do oeste, centro-norte e sul rondoniense, a previsão é de pancadas de chuva.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).