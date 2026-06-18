Nova portaria do Na NI contempla mais 41 servidores de Rondônia e reforça avanço da atuação do SINDSEF-RO em Brasília

Por SINDSEF-RO

Publicada em 18/06/2026 às 14h16

Mais uma conquista para os servidores de Rondônia foi oficializada nesta quinta-feira (18). O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, no Diário Oficial da União, a Portaria CEEXT/SRT/MGI nº 6.793, de 17 de junho de 2026, contemplando 41 servidores de Rondônia com o reenquadramento do Nível Auxiliar (NA) para o Nível Intermediário (NI).

Ao todo, a portaria beneficia 122 processos dos ex-Territórios Federais, sendo 52 do Amapá, 41 de Rondônia e 29 de Roraima. A medida representa mais um importante passo na correção de distorções funcionais que há anos prejudicam centenas de trabalhadores.

O resultado é fruto da atuação permanente do Sindsef-RO, que mantém uma agenda intensa de articulação política, administrativa e jurídica em Brasília.

Enquanto comemora a nova conquista, o sindicato segue cobrando agilidade do Governo Federal para que novos processos sejam analisados e publicados.

Sindsef intensifica articulações em Brasília

Como parte dessa mobilização, a diretora do Sindsef, Flávia Hiromi Takahashi e o advogado Tiago Wagner, do Escritório Fonseca & Assis, participaram nesta semana, de uma reunião estratégica com a nova direção da Comissão Especial dos ex-Territórios Federais (CEEXT).

O encontro reuniu o presidente da CEEXT, João Cândido de Arruda Falcão, com o coordenador-geral da DECIPEX, José Carlos, do diretor Marco Aurélio Alves da Cruz e outros representantes do Ministério da Gestão.

Segundo a direção do Sindsef, as informações apresentadas durante a reunião apontam perspectivas positivas para a publicação de novas portarias nos próximos meses.

“O Sindsef continua vigilante e atuando diariamente para garantir que todos os servidores que têm direito sejam contemplados o mais rápido possível. Nossa luta não para até que essa injustiça seja definitivamente corrigida”, destacou a direção da entidade.

Almir José cobra mais força política

Apesar do avanço representado pela nova publicação, o presidente do Sindsef-RO, Almir José Silva, avalia que o número de contemplados ainda está distante da demanda existente.

Para ele, além do trabalho técnico e jurídico, é indispensável ampliar a representatividade política da categoria para acelerar as decisões no âmbito federal.

“A publicação desta portaria é motivo de comemoração, mas ainda temos muitos servidores aguardando esse reconhecimento. Precisamos fortalecer nossa representação política para dar mais rapidez a esse processo e garantir que todos tenham seus direitos respeitados”, afirmou.

O Sindsef reafirma que continuará acompanhando de perto os trabalhos da CEEXT e do Ministério da Gestão,mantendo sua atuação em Brasília para assegurar novas conquistas aos servidores de Rondônia.