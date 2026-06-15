Netanyahu parabeniza Trump por aniversário e fala em paz pela força

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 15/06/2026 às 10h14

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, parabenizou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por seu aniversário neste domingo (14).

Netanyahu citou a aliança entre EUA e Israel, e falou em "paz por meio da força". "Desejo ao senhor força e vigor contínuos enquanto lidera os Estados Unidos rumo a um futuro brilhante de paz por meio da força, e enquanto continuamos a elevar a aliança entre os EUA e Israel a patamares cada vez maiores", escreveu em post na rede social X.

Aniversário chega em um momento auspicioso, disse o israelense. "Neste ano, seu aniversário acontece em um momento auspicioso. Os Estados Unidos celebram 250 anos de liberdade — uma grande nação construída sobre os valores da liberdade e da fé."

ALIANÇA

A relação entre os dois líderes tem tido momentos de tensão. Recentemente, Trump admitiu ter chamado Netanyahu de "louco" em uma ligação tensa entre os dois. Trump disse que o motivo do tom enérgico foram os ataques de Israel ao Líbano e os planos israelenses para a região, conforme informações da CNN.

Em outro episódio, Israel disse que pararia com ataques ao Irã, após conversa com Trump. O anúncio ocorreu no último dia 8, horas depois de o presidente dos Estados Unidos telefonar para o líder israelense. EUA e Israel discutem um acordo com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio.