Motociclista morre após cair em galeria na RO-377 na zona rural

Por jornalcorreiodovale.com

Publicada em 08/06/2026 às 09h15

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de Luciano Cassol Oliveira, de 29 anos, na madrugada deste domingo (7), na RO-377, altura do Km 12, na zona rural de São Francisco do Guaporé.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar, Luciano retornava de uma confraternização realizada em uma comunidade da região quando o acidente aconteceu. Segundo familiares, ele deixou o local por volta das 22h conduzindo sua motocicleta, enquanto a esposa e a filha retornaram posteriormente em um automóvel.

Ao chegarem em casa, os familiares perceberam que Luciano ainda não havia retornado. Preocupados, decidiram refazer o trajeto e, durante as buscas, encontraram a motocicleta caída às margens da rodovia, nas proximidades de uma galeria.

Ao procurarem pela região, localizaram o motociclista submerso em um banhado ao lado da estrada. Ele foi retirado da água e levado para a margem da rodovia, mas já não apresentava sinais vitais.

Conforme levantamento inicial da Polícia Militar, a vítima teria perdido o controle da motocicleta, saído da pista e caído na área alagada existente às margens da rodovia. Luciano apresentava uma lesão superficial na cabeça e um ferimento na perna direita.

Uma equipe de ambulância foi acionada e confirmou o óbito no local. A Perícia Criminal e a Polícia Civil estiveram presentes para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias exatas do acidente.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a conclusão dos trabalhos periciais.