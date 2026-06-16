MERCADO AQUECIDO: Sine Estadual disponibiliza 2.653 vagas de emprego em Rondônia

Por Jane Carvalho

Publicada em 16/06/2026 às 11h34

O governo de Rondônia mantém abertas 2.653 vagas de emprego por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-RO), ampliando a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho em diversas regiões do estado. Nesta semana, foram cadastradas 419 novas oportunidades, com destaque para Ji-Paraná, que concentra 123 vagas, sendo a função de vendedor a que registra o maior número de ofertas. O sistema conta ainda com 81 vagas destinadas a aprendizes e 7.343 empresas cadastradas.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho, aproximando empregadores e candidatos de forma ágil e eficiente. Coordenada pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), a ação fortalece a geração de emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento econômico dos municípios rondonienses.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ampliação das oportunidades fortalece a rede de empregabilidade no estado e fomenta a economia. “O governo de Rondônia segue investindo em ações que criam oportunidades para a população. Cada vaga disponibilizada representa uma possibilidade de crescimento profissional, geração de renda para as famílias e fortalecimento do desenvolvimento econômico em todas as regiões do estado”, destacou.

MERCADO AQUECIDO

O coordenador-geral de Trabalho, Emprego e Renda, Fábio Mota, ressaltou que o aumento das vagas demonstra a confiança do setor produtivo e a importância dos serviços oferecidos pelo Sine. “Temos trabalhado para aproximar cada vez mais os trabalhadores das oportunidades disponíveis. O crescimento no número de vagas e de empresas cadastradas mostra que o sistema está cumprindo seu papel de conectar quem busca emprego com quem precisa contratar.”

Atualmente, as vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, ampliando as possibilidades para trabalhadores que buscam uma colocação profissional ou desejam retornar ao mercado de trabalho. Os atendimentos e encaminhamentos são realizados pelas unidades do Sine distribuídas em diversos municípios do estado.

DESTAQUES REGIONAIS

Confira os destaques de algumas cidades: Ji-Paraná lidera o número de novas oportunidades cadastradas nesta semana, com 123 vagas, seguida por Porto Velho, com 105 vagas; Rolim de Moura, com 63; e Cacoal, com 51 vagas. Entre as funções com maior oferta estão vendedor, com 27 vagas em Ji-Paraná e 8 em Porto Velho; servente de obras, com 10 vagas em Porto Velho; e atendente, com 9 oportunidades em Ji-Paraná e 5 em Cacoal.

Além das oportunidades de emprego, o sistema registra 7.343 empresas cadastradas, fortalecendo a rede de empregabilidade em Rondônia e ampliando as possibilidades de contratação em diferentes setores da economia. A candidatura pode ser feita diretamente pelo site ou aplicativo. Quem precisa de apoio para fazer o cadastro online, as unidades do Tudo Aqui oferecem atendimento presencial. As vagas de empregos também podem ser consultadas nas unidades do Sine em Rondônia, que abrangem municípios, como: Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Vilhena e Jaru, além da Capital.