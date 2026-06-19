Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 42 milhões

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 19/06/2026 às 11h18

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.020 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (18). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 42 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 06 - 09 - 17 - 27 - 29 - 45

59 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.657,14 cada

4.314 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 600,94 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (20), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.