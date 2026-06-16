Mais de 20 ruas recebem serviços de tapa buraco no bairro Cohab 

Por Letícia Regis

Publicada em 16/06/2026 às 11h36

Esta semana, a Prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), iniciou serviços de tapa buraco no bairro Cohab, Zona Sul da cidade e segue avançando em ritmo acelerado na capital rondoniense.

Entre as ruas contempladas com as obras de revitalização, estão:

- Rua Rosa Vermelha;

- Rua Alecrim;

- Rua Escarola;

- Rua Carapiá;

- Rua Caroba;

- Rua Arruda;

- Rua Alfazema;

- Rua Quebra Pedra;

- Rua Congonhas;

- Rua Cerejeira;

- Rua Graviuna;

- Rua Salsa;

- Rua Capim Cidreira;

- Rua Camomila;

- Rua Cuaca;

- Rua Garopaba;

- Rua Mamão;

- Rua Morango;

- Rua Maracujá;

- Beco do Cajú;

- Rua Eletronorte;

- Salomão de Oliveira.

Expectativa é que o trabalho avance para outros pontos da capital em breve

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, as ações integram um planejamento permanente de manutenção urbana previsto no cronograma municipal.

“Estamos executando um amplo trabalho de infraestrutura, além de outros serviços de organização e manutenção da cidade, seguindo um cronograma contínuo de limpeza, recuperação e melhorias que impactam diretamente o bem-estar e a qualidade de vida da população”.

O prefeito Léo Moraes também destacou os avanços alcançados e enfatizou que os resultados já podem ser percebidos pela população.

“A população pode ter a certeza de que encontrará uma gestão presente, com trabalho constante e resultados concretos. As obras de drenagem e em diversas outras frentes vêm transformando Porto Velho. Seguimos trabalhando com responsabilidade e dedicação para atender às necessidades da nossa gente”, afirmou o prefeito.

Segundo a secretaria, a expectativa é que o trabalho avance para outros pontos da capital em breve.