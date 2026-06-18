Líder supremo do Irã diz que tinha opinião diferente sobre acordo de paz e que Trump agiu em desespero

Por G1

Publicada em 18/06/2026 às 15h42

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, disse nesta quinta-feira (18) ter dado permissão ao governo iraniano para que assinasse o acordo de paz com os Estados Unidos, embora inicialmente não concordasse com o plano.

Por meio de uma postagem em sua rede social, Khamenei fez a primeira declaração desde que o acordo foi firmado, na quarta-feira (17), entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e o do Irã, Masoud Pezeshkian.

"Em princípio, eu tinha uma opinião diferente (sobre o memorando de entendimento), mas por causa do compromisso que o respeitável Presidente (...) assumiu em nome de si mesmo e dos membros para preservar os direitos da nação iraniana e da frente de resistência, e que expressou claramente ao aceitar a responsabilidade por ele, eu concedi a permissão", declarou o iraniano.

Khamenei afirmou ainda, na postagem, que Trump agiu em "desespero" para conseguir alcançar um acordo.

"No caminho para chegar a esta etapa, os responsáveis, por compaixão e boas intenções, fizeram muitos esforços e foi o presidente dos Estados Unidos que, por desespero, usou todo tipo de alavancas para isso", disse.

O líder supremo não se manifestou sobre a próxima fase das tratativas, em que EUA e Irã discutirão sobre o programa nuclear iraniano e deverão apresentar uma resolução em até 60 dias.Pontos do acordo

O acordo assinado por Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio foi divulgado oficialmente na quarta-feira (17). O documento tem 14 pontos e inclui garantias de que Teerã nunca terá armas nucleares, a suspensão de sanções norte-americanas contra o país e uma compensação financeira ao governo iraniano.

Veja abaixo os 14 pontos do acordo

EUA e Irã declaram o fim imediato e permanente da guerra em todas as frentes, incluindo no Líbano, e se comprometem a não iniciar qualquer conflito um contra o outro e a garantir a integridade territorial e soberania libanesas;

EUA e Irã se comprometem a respeitar a soberania e integridade territorial um do outro e a não interferir nos assuntos internos um do outro;

EUA e Irã se comprometem a conduzir negociações para alcançar um acordo final em até 60 dias, com prazo prorrogável mediante consentimento mútuo;

EUA suspenderão seu bloqueio naval ao Irã e retirarão suas forças militares da região ao redor do Irã em até 30 dias após a assinatura do memorando;

Irã reabrirá o Estreito de Ormuz em até 30 dias e se compromete a garantir passagem segura e sem custos de navios comerciais por 60 dias. O Irã também dialogará com o Omã e outros países do Golfo Pérsico sobre a futura administração do estreito;

EUA se comprometem, junto com seus parceiros regionais, a criar um programa para reconstrução e desenvolvimento econômico do Irã, com financiamento mínimo de US$ 300 bilhões;

EUA se comprometem a encerrar todos os tipos de sanções contra o Irã, incluindo resoluções do Conselho de Segurança da ONU, resoluções do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e todas as sanções unilaterais americanas;

Irã reafirma que não produzirá nem adquirirá armas nucleares, e ambas as partes concordam em tratar da diluição do urânio enriquecido por meio de mecanismo acordado e com supervisão da AIEA. EUA e Irã também concordam em discutir o tema do enriquecimento e outras questões nucleares no futuro;

EUA e Irã concordam em manter o status quo atual até chegarem a um acordo final: o Irã manterá sua atual política nuclear; os EUA não vão impor novas sanções nem aumentarão sua presença militar no Oriente Médio;

EUA se comprometem a permitir que o Irã comercialize seu petróleo e produtos petroquímicos;

EUA se comprometem a liberar totalmente todos os ativos e fundos iranianos que estavam congelados ou restringidos pelas sanções;

Ambas as partes concordam em estabelecer um mecanismo de implementação para supervisionar a execução deste memorando e a futura adesão ao acordo final;

Após a assinatura e início da implementação das cláusulas 1, 4, 5, 10 e 11, as negociações sobre o acordo final se concentrarão exclusivamente nas demais cláusulas;

O acordo final será ratificado por meio de uma resolução vinculante do Conselho de Segurança da ONU em até 60 dias.