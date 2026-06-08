Jogos Escolares Municipais voltam a movimentar o esporte estudantil

Por Jhon Silva

Publicada em 08/06/2026 às 13h40

O retorno dos Jogos Escolares Municipais de Porto Velho (JEM-PVH) marca um novo momento para o esporte estudantil da capital. Após 12 anos sem realização da competição, estudantes das redes pública e privada voltam a vivenciar uma das mais importantes experiências esportivas do município, reunindo integração, aprendizado, disciplina e oportunidades para jovens atletas.

Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), o JEM-PVH 2026 reúne 68 escolas e cerca de 2.680 atletas e dirigentes. As disputas acontecem até o dia 14 de junho em diversos espaços esportivos da cidade, contemplando modalidades como futsal, handebol, basquetebol, voleibol, vôlei de praia, atletismo e ginástica rítmica.

Mais do que a busca por medalhas e títulos, os Jogos Escolares representam um ambiente de convivência, troca de experiências e desenvolvimento pessoal para milhares de estudantes. A competição estimula valores como respeito, trabalho em equipe, disciplina e superação, contribuindo diretamente para a formação dos jovens dentro e fora das quadras.

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Cássio Moura, ressaltou que o retorno dos Jogos Escolares é resultado de um esforço voltado para a valorização do esporte educacional no município. “Estamos devolvendo aos estudantes uma competição que fez parte da história de muitas gerações. Os Jogos Escolares criam oportunidades, aproximam as escolas e incentivam nossos jovens a acreditarem no esporte como ferramenta de crescimento pessoal, social e até profissional. É uma alegria ver novamente milhares de alunos participando desse momento”.

A retomada da competição também representa uma oportunidade para identificar novos talentos esportivos e incentivar hábitos saudáveis entre crianças e adolescentes. Para muitos estudantes, os Jogos Escolares são a primeira experiência em uma competição oficial, despertando sonhos e ampliando horizontes.

O prefeito Léo Moraes destacou que a volta do JEM-PVH fortalece as políticas públicas voltadas ao esporte. “Os Jogos Escolares são muito mais do que uma competição. Eles promovem inclusão, integração e mostram aos nossos jovens que o esporte pode abrir caminhos e transformar vidas. Depois de 12 anos, Porto Velho volta a oferecer essa oportunidade para milhares de estudantes, fortalecendo a educação e incentivando a construção de um futuro melhor para nossa juventude”.

Fotos: Arquivo / Secom