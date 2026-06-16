JARU-PREVI deposita pagamento da primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do município

Por Assessoria

Publicada em 16/06/2026 às 10h26

O Instituto de Previdência de Jaru – JARU-PREVI realizou nesta segunda-feira (15) o pagamento da primeira metade do 13º salário dos mais de 450 aposentados e pensionistas, além dos servidores que atuam no Instituto.

Segundo o superintendente do JARU-PREVI, Geziel Soares, o valor total depositado foi de mais de R$ 836 mil. “O pagamento foi realizado dentro do prazo estipulado e representa o compromisso do Instituto com os beneficiários do município”, ressaltou.