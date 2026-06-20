Israel e Hezbollah anunciam renovação de cessar-fogo, diz agência, mas imprensa libanesa relata novos ataques

Por G1

Publicada em 20/06/2026 às 10h23

Israel e o Hezbollah concordaram em renovar o cessar-fogo no conflito do Líbano nesta sexta-feira (19), disse à agência de notícias Reuters um membro do alto escalão do governo dos Estados Unidos.

A nova trégua, segundo a fonte da Reuters, entrará em vigor a partir das 16h do horário local do Líbano (10h pelo horário de Brasília).

Após o anúncio, a Agência Nacional de Informação libanesa (NNA, na sigla local) afirmou que Israel voltou a fazer ataques. De acordo com a agência, um bombardeio israelense atingiu a cidade de Sejoud, no sul do Líbano.

Antes, durante a madrugada, Israel já havia atacado o território libanês, em uma ofensiva que deixou 47 pessoas mortas, segundo o Ministério da Saúde local.

➡️ Tropas israelenses enfrenta no Líbano o Hezbollah, grupo terrorista fundado no território libanês, mas financiado pelo Irã para combater Israel. Os dois lados voltaram a se atacar no início da guerra entre EUA e Irã no Oriente Médio.

Além do cessar-fogo firmado entre as duas partes, o acordo de paz entre EUA e Irã, que já entrou em vigor, também determina o fim das hostilidades no Líbano.

A fonte da Reuters afirmou ainda que negociadores dos EUA e do Catar elaboraram o acordo com a ajuda do Irã.

“O Hezbollah e Israel concordaram com um cessar-fogo. Entendemos que, após a troca de tiros ocorrida hoje, Israel e o Hezbollah estão agora em cessar-fogo”, declarou.

De acordo com duas fontes do Hezbollah ouvidas pela Reuters após o anúncio, o grupo extremista libanês já está respeitando a trégua e parou os ataques a Israel. "Assim que recebemos a notícia do cessar-fogo, o aplicamos do nosso lado".

Já um porta-voz militar israelense afirmou que, embora as tropas em terreno no Líbano tenham liberdade para agir contra ameaças, as Forças Armadas respeitam os acordos e agem "de acordo com as instruções dos líderes de Israel".

"Estamos em cessar-fogo. Se o Hezbollah não nos atacar, então não estamos em tempo de guerra", disse um alto funcionário do governo de Israel, acrescentando que, no entanto, as tropas do país seguirão no sul do Líbano.