Irã exige saída de Israel do Líbano para fechar acordo com EUA

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 18/06/2026 às 10h32

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que um acordo de paz com os EUA (Estados Unidos) exige a retirada das tropas de Israel do Líbano.

O Irã condicionou o fim definitivo da guerra à saída dos militares israelenses do território libanês. O chanceler Abbas Araghchi declarou que, sem essa desocupação, o conflito não terminará por completo.

O Hezbollah confirmou ter recebido garantias do governo iraniano sobre essa exigência. Um porta-voz do grupo libanês disse que o Irã vai cobrar a retirada de Israel nas próximas conversas com os EUA.

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou duramente as ações militares de Israel em Beirute. Durante a cúpula do G7 (Grupo dos Sete), Trump chamou os bombardeios de cruéis e pediu que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aja com mais responsabilidade.

Trump demonstrou irritação com os ataques que ameaçam a trégua de 60 dias negociada por ele. O republicano reclamou que Israel atacou Beirute apenas duas horas antes da assinatura do acordo com o Irã.

Líderes europeus expressaram preocupação com a fragilidade do plano de paz e a falta de detalhes do acordo. Eles reclamam de exclusão das negociações lideradas pelos EUA, apesar de terem assinado o pacto nuclear anterior em 2015.

O plano prevê a criação de um fundo de investimento de US$ 300 bilhões para o Irã. O dinheiro virá de países do Golfo Pérsico e funcionará como incentivo para que Teerã desmonte seu programa atômico.

O vice-presidente americano, JD Vance, condicionou a liberação dos recursos ao fim do programa nuclear iraniano. Vance exige a eliminação do estoque de urânio enriquecido e inspeções internacionais rigorosas antes de autorizar os investimentos.

O acordo também enfrenta forte oposição de conservadores americanos e de Israel por aliviar sanções ao petróleo. A medida permite que o Irã cobre taxas de serviços marítimos no Estreito de Ormuz após 60 dias de trégua.

Enquanto as negociações avançam, ataques de drones israelenses continuam matando civis no Líbano. Um bombardeio na aldeia de Mayfadoun deixou pelo menos quatro mortos na última terça-feira, segundo a imprensa local.

Além do fundo bilionário, o Irã espera reaver metade dos seus ativos que estão congelados no exterior. O país tem cerca de US$ 24 bilhões retidos por sanções americanas, incluindo US$ 8 bilhões guardados no Qatar.

Fontes de Teerã afirmam que o text o preserva o direito do Irã de enriquecer urânio em seu território. O acordo estabelece a redução da pureza do estoque atual para 3,67%, nível adequado apenas para uso civil.