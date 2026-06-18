Ipam vive uma nova realidade desde o início do processo de reestruturação promovido pela atual gestão

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 18/06/2026 às 08h24

A nova realidade vivida pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (Ipam), desde o início do processo de reestruturação promovido pela atual gestão, tem garantido a ampliação da cobertura em serviços críticos, de alto custo e grande relevância clínica para os beneficiários.

Resultado de uma auditoria interna que realizou um levantamento minucioso de contratos e pagamentos firmados nos anos anteriores, a reorganização financeira do instituto permitiu fortalecer áreas essenciais da assistência médica, como as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), os tratamentos oncológicos e os serviços de cardiologia.

Esses atendimentos possuem elevado custo operacional e, em muitos casos, seriam inacessíveis para uma parcela significativa dos beneficiários sem a cobertura oferecida pelo Ipam.

Para se ter uma ideia, somente em 2025 houve um aumento expressivo nos valores destinados a esses serviços especializados. O crescimento ocorreu mesmo com o instituto encerrando o exercício com uma economia superior a R$ 13 milhões, demonstrando maior eficiência na gestão dos recursos públicos.

Entre os aumentos mais significativos registrados estão os serviços prestados pelo Centro Cardiológico TIR, com acréscimo de R$ 1.350.002,39; pelo Complexo Hospitalar Central UTI, com aumento de R$ 1.238.257,55; e pelo Hospital Samar/Panamericano UTI, que registrou acréscimo de R$ 1.109.676,22.

“Esses números são relevantes porque demonstram que, mesmo com a redução global das despesas, houve aumento do faturamento em prestadores e serviços de alta importância assistencial. Ou seja, o Ipam não reduziu despesas simplesmente porque deixou de prestar atendimento. Pelo contrário, ampliou o cuidado em áreas estratégicas para a saúde dos beneficiários”, afirmou a presidente do instituto, Claudinéia Bortolete.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de o município contar com um instituto de previdência e assistência médica fortalecido, capaz de oferecer suporte aos servidores e seus familiares nos momentos de maior necessidade.

“Após essa auditoria, identificamos gastos desnecessários e tornamos a gestão do Ipam mais transparente e eficiente. Isso permitiu que hoje apresentemos resultados concretos à população. Nosso instituto vive uma nova realidade de cuidado, atenção e capacidade técnica”.

Com todos os serviços prestados em 2025 devidamente pagos, o Ipam também vem recuperando sua credibilidade junto à rede hospitalar e aos profissionais de saúde, fortalecendo parcerias e ampliando a confiança dos prestadores na capacidade de gestão e pagamento do instituto.