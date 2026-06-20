Inscrições para 6º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia são prorrogadas até 3 de julho

Por Midian Mascarenhas

Publicada em 20/06/2026 às 08h45

O prazo de inscrições para o 6º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia (ConCacau) foi prorrogado até o dia 3 de julho. A medida visa ampliar a participação dos produtores rurais e reforçar ainda mais a cadeia produtiva do cacau no estado. Com a prorrogação do prazo, a expectativa é aumentar o número de participantes e evidenciar ainda mais a qualidade e a sustentabilidade do cacau produzido em Rondônia, demonstrando uma das cadeias produtivas que mais se destacam no estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o concurso tem como objetivo intensificar a qualidade na produção das amêndoas de cacau produzidas no estado, estimular práticas sustentáveis de produção, valorizar os produtores rurais e ampliar a competitividade da cacauicultura rondoniense nos mercados nacional e internacional.

O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo destacou que, “Rondônia vem se consolidando como referência nacional na produção de cacau de qualidade. O Concacau é uma iniciativa que reconhece o trabalho dos produtores, incentiva a adoção de boas práticas e fortalece uma cadeia produtiva que gera emprego, renda e desenvolvimento sustentável para o estado. Com a prorrogação das inscrições, queremos ampliar a participação dos cacauicultores e dar oportunidade para que mais produtores apresentem a excelência do cacau rondoniense”.

INSCRIÇÃO

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas, presencialmente nos escritórios locais da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), localizados no estado ou online por meio de formulário eletrônico.

Para efetivar a participação, o produtor deverá apresentar uma amostra de 6 quilos de amêndoas fermentadas e secas

Para efetivar a participação, o produtor deverá apresentar uma amostra de 6 quilos de amêndoas fermentadas e secas, além de manter disponível um lote de contraprova de, no mínimo, 20 quilos.

CATEGORIAS

Os participantes poderão inscrever lotes nas seguintes categorias:

Categoria Varietal: lote composto predominantemente por amêndoas provenientes de uma única variedade ou material genético de cacau;

Categoria Mistura: lote composto por amêndoas provenientes da combinação de duas ou mais variedades ou materiais genéticos de cacau.

Para cada lote inscrito deverá ser apresentada uma amostra específica, devidamente identificada e correspondente à respectiva categoria de participação.

ENTREGA DAS AMOSTRAS

A Seagri orienta aos participantes os seguintes cuidados quanto a entrega das amostras:

Entregar amêndoas de cacau devidamente fermentadas e secas;

Apresentar amostra de 6 quilos por lote inscrito;

Identificar corretamente cada amostra conforme a categoria escolhida;

Manter disponível um lote de contraprova de, no mínimo, 20 quilos;

Garantir que o lote inscrito corresponda à amostra apresentada para avaliação.

PREMIAÇÃO

Serão premiados os produtores que obtiverem os melhores resultados nas seguintes modalidades: 1º, 2º e 3º lugares na categoria Mistura; e 1º, 2º e 3º lugares na categoria Varietal.