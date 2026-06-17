Inscrições abertas para comerciantes interessados em atuar durante a festa 

Por Thaís Alves

Publicada em 17/06/2026 às 16h08

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), publicou o edital de chamamento público para o credenciamento de comerciantes interessados em atuar no Arraiá do Bera 2026. O evento será realizado entre os dias 25 e 28 de junho, no complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e na Rua João Pedro, no bairro Embratel.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 46 vagas para diversas modalidades de comércio, entre elas barracas de lanches, comidas típicas regionais, doces, açaí, churrasco, pipoca, churros, food trucks, sorvetes, além de brinquedos e atrações infantis.

Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas domiciliadas em Porto Velho.

Cada interessado poderá se inscrever em apenas uma modalidade prevista no edital. (CONFIRA O EDITAL).

Estão sendo disponibilizadas 46 vagas para diversas modalidades de comércio

Os interessados deverão entregar a documentação exigida em envelope lacrado no Departamento de Posturas Urbanas, localizado na Rua Aparício de Moraes, nº 3616, Bairro Industrial, entre os dias 15 e 19 de junho, das 8h às 14h.

Após a análise documental, os candidatos habilitados participarão de sorteio para definição das vagas e dos espaços de comercialização. O sorteio está previsto para ocorrer no dia 23 de junho, às 11h, no auditório da Seinfra.

O prefeito Léo Moraes destacou que o Arraiá do Bera vai além da valorização da cultura popular, sendo também uma importante ferramenta de incentivo à economia local. “Estamos promovendo uma grande festa para as famílias, mas também criando oportunidades para que ambulantes, microempreendedores e comerciantes aumentem sua renda. O Arraiá do Berá movimenta diversos setores da economia, gera empregos temporários e fortalece o empreendedorismo local, beneficiando diretamente quem trabalha e produz em nossa cidade”.

A iniciativa busca organizar e democratizar a ocupação dos espaços durante o evento, ampliando as oportunidades de geração de renda para ambulantes e pequenos empreendedores da região. Além de oferecer mais opções de lazer, gastronomia e entretenimento ao público, o Arraiá do Berá também fortalece a economia local, movimentando o comércio e incentivando o desenvolvimento econômico do município.