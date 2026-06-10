Impedido de entrar nos EUA, presidente da Federação Iraniana de Futebol integrou a Guarda Revolucionária

Por Fantástico

Publicada em 10/06/2026 às 15h30

O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, teve o pedido de visto negado pelas autoridades dos Estados Unidos e não poderá acompanhar a seleção durante os compromissos disputados no país.

O Fantástico deste domingo mostrou que Taj já havia enfrentado situação semelhante no mês passado, quando ficou de fora do Congresso da FIFA realizado em Vancouver, no Canadá.

A negativa está relacionada ao histórico do dirigente. Mehdi Taj integrou a Guarda Revolucionária do Irã, força militar criada após a Revolução Islâmica de 1979 e considerada uma organização terrorista pelos governos dos Estados Unidos e do Canadá.

Time iraniano não pode dormir nos EUA

De acordo com o embaixador iraniano no México, o visto concedido aos 26 jogadores do Irã permite apenas a entrada temporária nos Estados Unidos para treinamentos e partidas. A autorização não inclui pernoites em território americano. Com isso, a equipe terá que retornar a Tijuana após cada jogo ou atividade realizada nos EUA.

A delegação chegou neste domingo a Tijuana, no México, onde ficará concentrada durante a primeira fase da competição. Inicialmente, a equipe planejava se hospedar em Tucson, no Arizona, já que disputará seus três primeiros jogos nos Estados Unidos.

No entanto, a guerra que começou após bombardeios coordenados por forças americanas e israelenses contra o Irã alterou toda a logística da seleção.

Calor extremo

A Copa do Mundo de 2026 será disputada durante o verão dos Estados Unidos, período marcado por altas temperaturas, mas também por tempestades frequentes, raios e chuvas intensas. Por causa dessas condições climáticas, autoridades americanas e a Fifa já se preparam para possíveis paralisações de partidas ao longo do torneio.