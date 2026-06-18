III Feira da Agricultura Familiar e Agroecológica do IFRO convida comunidade a celebrar saberes, sabores e culturas de Rondônia

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 18/06/2026 às 16h23

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) realizará, entre os dias 26 e 28 de junho, a III Feira da Agricultura Familiar e Agroecológica, no Campus Porto Velho Calama. Com entrada gratuita e aberta ao público, o evento tem como objetivo valorizar os produtores rurais, fortalecer a agricultura familiar e incentivar práticas sustentáveis, promovendo a integração entre saberes tradicionais, conhecimento científico e a comunidade. A iniciativa reunirá estudantes, pesquisadores, servidores, agricultores familiares, extrativistas, povos indígenas, comunidades tradicionais, ribeirinhos, artesãos, movimentos sociais e a comunidade em geral em um espaço dedicado à troca de experiências.

Durante os três dias de programação, os visitantes poderão conhecer e adquirir produtos da agricultura familiar, alimentos orgânicos, produtos agroflorestais e artesanatos produzidos por expositores de diferentes regiões do estado. Entre os destaques estão a exposição e comercialização de cacau e chocolates produzidos em municípios rondonienses, além de comidas típicas e outros produtos locais.

A Pró-Reitora de Extensão do IFRO, Érica Patrícia Navarro de Souza, destaca que a feira se consolidou como um importante espaço de diálogo, valorização da produção familiar e promoção do conhecimento. “A III Feira de Agricultura Familiar e Agroecológica conta sempre com uma programação diversificada, incluindo palestras, oficinas, mesas-redondas, apresentações culturais, comercialização de produtos e atividades educativas. Também há espaços importantes, como a troca de sementes crioulas, que contribui para a preservação da biodiversidade e dos saberes tradicionais”, enfatiza.

A programação do evento contempla atividades voltadas à agricultura familiar, agroecologia, segurança alimentar, sustentabilidade e desenvolvimento territorial. No dia 26 de junho, serão realizadas palestras sobre acesso ao crédito por cooperativas e sobre a atuação do Ministério Público de Rondônia no uso de agrotóxicos. A abertura oficial da feira está marcada para 15 horas. Já no dia 27 de junho, o público poderá participar de mesas-redondas e debates sobre cooperativismo na agricultura familiar, soberania alimentar, lideranças indígenas, permacultura, sociedade e natureza na Amazônia, além de discussões relacionadas à segurança alimentar e nutricional. O encerramento da programação ocorre no dia 28 de junho, com atividades tradicionais como o Café Camponês, a troca de sementes crioulas, a leitura da Carta da Feira, a premiação do Festival de Arte e Cultura e a cerimônia oficial de encerramento.

A feira chega à terceira edição consolidada como uma importante ação de extensão do IFRO voltada à valorização da agricultura familiar e da agroecologia. A primeira edição foi realizada em 2024, no Campus Colorado do Oeste. Em 2025, o evento ocorreu em Ji-Paraná, reunindo grande público. Para este ano, a expectativa é ampliar ainda mais a participação da comunidade para conhecer a diversidade de saberes, sabores e culturas presentes em Rondônia e fortalecendo os vínculos entre campo, cidade e educação.

Os interessados em participar da programação podem realizar inscrição por meio do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), disponível em:

https://suap.ifro.edu.br/ eventos/inscricao/1/1023/



Festival de Música Cultura Liberta e Ciranda Infantil

Integrando a programação da feira, temos o Festival de Música Cultura Liberta, que valoriza os talentos musicais e a Ciranda Infantil, com atividades educativas para crianças e adolescentes.

O Festival de Música “Cultura Liberta” reunirá apresentações em diferentes categorias: Estudantil – Intérprete (Alunos do IFRO), Estudantil – Intérprete (Comunidade Externa), Estudantil – Autoral (Alunos do IFRO), Estudantil – Autoral (Comunidade Externa) e Expositores da III Feira da Agricultura Familiar e Agroecológica (Categoria Livre). Nas categorias estudantis de interpretação e composição autoral, os participantes concorrem à premiação.

Entre as atrações confirmadas para o evento estão o artista Bado, a Banda Base do Festival Cultura Liberta, o grupo Casca de Alho, a Banda Filhos da Terra, apresentações de carimbó e grupos folclóricos.

A Ciranda Infantil apresenta atividades educativas, culturais e recreativas. A programação inclui oficina de fotografia, oficina de produção de sabonetes, a atividade “Pequenos Ifronautas”, voltada para astronomia e observação espacial, além de oficina de bolachas caseiras. As ações foram planejadas para estimular a criatividade, o aprendizado científico, a alimentação saudável e o contato com a cultura e a natureza de forma lúdica e participativa.

Informações do evento:

Data: 26, 27 e 28 de junho

Local: Campus Porto Velho Calama

Entrada gratuita e aberta ao público