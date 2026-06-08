Homem é preso após suspeita de agressão e ameaça contra mulher na zona rural

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/06/2026 às 13h30

Um homem foi preso pela Polícia Militar durante a madrugada de domingo (7), na zona rural de Cacoal, após ser suspeito de agredir e ameaçar uma mulher durante uma discussão.

A vítima foi localizada pelas guarnições enquanto ainda estava em deslocamento com o suspeito. Conforme informações repassadas às equipes, o homem continuava fazendo ameaças contra ela no trajeto até uma residência.

De acordo com a ocorrência, o desentendimento entre o casal começou com uma discussão e passou para agressões físicas. Durante o conflito, a mulher teria sido atingida no braço com um canivete. Depois disso, ela foi obrigada a subir na motocicleta do suspeito, sob ameaça de morte caso não o acompanhasse.

As buscas foram iniciadas logo após a Polícia Militar receber as informações sobre o caso. O casal foi localizado ainda em deslocamento, momento em que o suspeito foi abordado e preso.

A mulher recebeu atendimento médico por causa do ferimento sofrido no braço. Em seguida, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

A intervenção das guarnições interrompeu a situação e garantiu a segurança da vítima. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.