Homem é preso após confessar morte de idoso encontrado em poço

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/06/2026 às 08h40

O corpo de José Calixto de Souza, de 65 anos, foi localizado na manhã desta terça-feira (16) dentro de um poço no bairro Novo Horizonte, no 1º Distrito de Ji-Paraná. O idoso estava desaparecido desde domingo (14), e a investigação levou à prisão de um homem de 21 anos, que confessou participação no crime, segundo a Polícia Civil.

A apuração avançou depois que moradores informaram à Polícia Militar que um homem estava circulando pelo bairro com a bicicleta da vítima. A partir da denúncia, os policiais foram até a residência do suspeito. Inicialmente, ele negou envolvimento no desaparecimento de José Calixto, mas permitiu a entrada da equipe no imóvel.

Durante as buscas na casa, foram encontrados a bicicleta e o celular pertencentes ao idoso. Após a localização dos objetos, o suspeito confessou o crime. Conforme a Polícia Civil, a morte ocorreu dentro da residência.

De acordo com a investigação, após o homicídio, o corpo da vítima foi dividido. Parte foi deixada no poço onde José Calixto acabou sendo encontrado, enquanto outra parte foi descartada em uma área de mata próxima.

No momento da prisão, os investigadores apreenderam o celular do suspeito. Segundo a apuração, o aparelho continha vídeos gravados pouco antes do crime. O material foi recolhido e deverá ser incorporado ao inquérito policial.

A Polícia Civil informou também que as gravações teriam sido enviadas a outra pessoa. Essa pessoa prestou depoimento, e o celular dela também foi apreendido para análise.

A retirada do corpo do poço foi realizada pelo Corpo de Bombeiros. A perícia compareceu ao local e fez os levantamentos técnicos relacionados ao caso.