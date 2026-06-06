Homem é baleado após ser chamado ao portão por criminoso

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 06/06/2026 às 09h00

Na noite desta sexta-feira, 05 de junho de 2026, uma tentativa de homicídio foi registrada na rua 916, no bairro Boa Esperança, setor 09, em Vilhena (RO).

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a vítima estava em sua residência quando um homem chegou ao local conduzindo uma motocicleta.

Ao se aproximar do portão, o suspeito chamou pelo morador e perguntou se ele trabalhava com calhas.

Após receber a confirmação, o infrator sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos.

Um dos tiros atingiu a região das nádegas de raspão, enquanto o outro acertou o antebraço da vítima. Mesmo ferido, o homem sobreviveu ao atentado.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena. Segundo as informações iniciais, ele não corre risco de morte.

Guarnições da Polícia Militar compareceram ao local e realizaram o isolamento da área para os trabalhos da perícia técnico-científica da Polícia Técnico-Científica (POLITEC), que deverá coletar vestígios que possam auxiliar na elucidação do crime.

Após os procedimentos periciais, a ocorrência deverá ser registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena.

A investigação ficará sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) da Polícia Civil de Vilhena, unidade responsável pela apuração de homicídios consumados e tentativas de homicídio no município.

Até o fechamento desta matéria, a autoria e a motivação do atentado ainda eram desconhecidas.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar e localizar o responsável pelos disparos.