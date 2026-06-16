Governo de Rondôonia entrega viaturas semiblindadas e amplia proteção aos profissionais da segurança pública

Por Gerlen Oliveira

Publicada em 16/06/2026 às 08h28

O governo de Rondônia realizou, na segunda-feira (15), no Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho, a entrega das primeiras viaturas semiblindadas da história da Segurança Pública Estadual. Ao todo, 46 veículos utilitários esportivos (SUVs) de grande porte, passam a integrar a frota da segurança pública de Rondônia, representando um importante avanço na proteção dos profissionais que atuam diariamente no enfrentamento à criminalidade.

Com investimento total de R$ 16.340.580 milhões, os veículos possuem blindagem parcial e são conhecidos nacionalmente como “viaturas escudo”. A tecnologia oferece proteção balística em áreas estratégicas da viatura, permitindo que os policiais utilizem o veículo como abrigo durante situações de confronto, reduzindo significativamente os riscos à integridade física das equipes.

Antes da entrega, os veículos passaram por rigorosos processos de validação técnica. O protótipo foi aprovado por comissão da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), além de ser submetido a testes balísticos realizados em um laboratório multinacional, em Barueri (SP), e a testes dinâmicos em uma pista voltada para o desenvolvimento, validação e teste de protótipos e veículos , em Sorocaba (SP), acompanhados por representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

MODERNIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a entrega representa mais um investimento estratégico na modernização das forças de segurança e na valorização dos profissionais que atuam na proteção da população. “Estamos investindo em equipamentos modernos, tecnologia e estrutura para que nossos policiais tenham as melhores condições de trabalho. Essas viaturas semiblindadas representam mais proteção para os agentes de segurança e mais eficiência nas operações realizadas em todo o estado. É um investimento que fortalece a segurança pública e amplia a preservação da vida.”

As viaturas foram projetadas para ampliar a capacidade operacional das equipes em ocorrências de maior complexidade, especialmente em áreas de conflito e em situações que exigem maior proteção dos agentes. Além da blindagem parcial, os veículos oferecem robustez, mobilidade e desempenho compatíveis com os diferentes cenários de atuação encontrados em Rondônia.

O secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, Hélio Pachá, enfatizou que a principal finalidade da aquisição é garantir maior segurança aos profissionais que estão na linha de frente do combate ao crime. “Nosso objetivo é proteger quem dedica a própria vida para proteger a sociedade. Essas viaturas representam um importante avanço na segurança dos nossos policiais, reduzindo riscos durante as operações e proporcionando mais condições para que atuem com eficiência e confiança. Estamos investindo na preservação da vida dos agentes e no fortalecimento das forças de segurança de Rondônia.”