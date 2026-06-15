Governo de Rondônia amplia estratégias na busca por pessoas desaparecidas com participação em Seminário Nacional

Por Gerlen Oliveira

Publicada em 15/06/2026 às 11h02

O governo de Rondônia marcou presença na 9ª Reunião das Autoridades Centrais e no Seminário Interinstitucional da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, realizados entre os dias 10 e 12 de junho, em Brasília. O encontro reuniu representantes de órgãos de segurança pública de todo o país para fortalecer a integração institucional e debater estratégias voltadas à localização de pessoas desaparecidas, aprimorando políticas públicas e reduzindo o sofrimento das famílias.

Representando o estado, participaram integrantes da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e da Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), acompanhando a apresentação de novas diretrizes, materiais técnicos e instrumentos que irão contribuir para o aperfeiçoamento das ações desenvolvidas em âmbito estadual.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação do estado em fóruns nacionais fortalece a capacidade das instituições de segurança pública em oferecer respostas mais rápidas e eficientes à população. “Temos investido na modernização da segurança pública e integração entre as instituições. Participar de encontros como este permite incorporar boas práticas e ampliar a cooperação entre os estados, garantindo mais eficiência nas ações de localização de pessoas desaparecidas e mais apoio às famílias que enfrentam esse momento tão delicado”, salientou.

Durante o evento, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançou importantes documentos voltados ao fortalecimento da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, entre eles a Cartilha de Atuação da Polícia Militar e Guarda Municipal na Busca de Pessoas Desaparecidas, o Guia de Orientações às Autoridades Centrais Estaduais e o Diagnóstico da Gestão de Pessoas Falecidas com Identidade Desconhecida no Brasil. Também foi apresentado o Manual de Implementação da Resolução CNJ nº 634/2025, elaborado no âmbito do Programa Justiça Plural.

INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS

O secretário adjunto da Segurança, Hélio Gomes, ressaltou que o intercâmbio de experiências contribui para o fomento das políticas públicas estaduais. “Estar presente neste seminário representa uma oportunidade estratégica para alinhar Rondônia às diretrizes nacionais e aprimorar os protocolos de atuação. A integração entre os órgãos e o compartilhamento de informações são fundamentais para aumentar a efetividade das buscas e fortalecer a rede de proteção às famílias.”

Segundo a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de Rondônia, delegada Leisaloma Carvalho, a atualização constante dos profissionais é essencial para garantir uma atuação cada vez mais qualificada. “A busca por pessoas desaparecidas exige sensibilidade, técnica e atuação integrada. Os conhecimentos compartilhados durante o seminário e os novos instrumentos apresentados pelo Ministério da Justiça representam avanços importantes para aperfeiçoarmos os procedimentos adotados em Rondônia e oferecermos um atendimento mais eficiente às famílias”, destacou.