Funeral de antigo líder supremo do Irã é marcado para julho

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 15/06/2026 às 15h57

O funeral do ex-líder supremo do Irã, Ali Khamenei, morto durante os ataques dos Estados Unidos ao país em 28 de fevereiro, será realizado no mês de julho.

A informação foi divulgada pela mídia estatal iraniana, que informou que as cerimônias fúnebres terão início em 4 de julho, enquanto o sepultamento está marcado para 9 de julho, na cidade de Mashhad, no nordeste do país.

Vale lembrar que as autoridades iranianas já haviam informado anteriormente que os preparativos para o funeral do ex-líder supremo estavam em fase final. As cerimônias chegaram a ser programadas para o início de março, mas foram adiadas devido a uma ofensiva surpresa realizada por Estados Unidos e Israel contra o Irã.

“Os planos para a realização da cerimônia de despedida, funeral e sepultamento do corpo sagrado do imã mártir estão sendo finalizados, com a participação de instituições e municípios de todo o país”, afirmou no início deste mês o vice-prefeito de Teerã para Assuntos Culturais e Sociais, Mohamed Amin Tavakolizadé, segundo informou a agência de notícias iraniana Tasnim.

O bombardeio que matou Ali Khamenei marcou o início da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, em 28 de fevereiro.

Ali Khamenei tinha 86 anos e ocupava o cargo de líder supremo do Irã desde 1989.

Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, assumiu a liderança após ser nomeado em 8 de abril. Aos 56 anos, ele sucedeu o pai no comando do país, mas ainda não fez nenhuma aparição pública.

Em 13 de abril, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que o novo líder da República Islâmica do Irã havia sido “ferido e provavelmente desfigurado” durante os ataques.

Já o porta-voz do Ministério da Saúde iraniano, Hossein Kermanpour, declarou em maio que Mojtaba Khamenei deu entrada em um hospital em 28 de fevereiro, às 13h no horário local, sendo encaminhado para o centro cirúrgico ao lado de várias outras pessoas feridas.