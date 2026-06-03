Fundação de Cultura e Juventude abre inscrições para o 1º Concurso de Quadrilhas Juninas 2026

Por Assessoria

Publicada em 03/06/2026 às 08h43

A Fundação de Cultura e Juventude (FUNCJ) e o Fundo Municipal de Cultura com apoio da Prefeitura de Rolim de Moura, torna público o edital do 1º Concurso de Quadrilhas Juninas 2026, que será realizado no dia 11 de julho, durante o Arraiá Cultural de Nova Estrela. A iniciativa tem como objetivo valorizar as tradições juninas, incentivar a cultura popular e promover a integração entre os grupos culturais do município.

As inscrições estarão abertas de 02 a 19 de junho e poderão ser realizadas presencialmente na sede da FUNCJ ou pelo e-mail [email protected]. Poderão participar quadrilhas do município de Rolim de Moura e do Distrito de Nova Estrela, observando os critérios estabelecidos no regulamento.

A premiação total será de R$ 6 mil, além de troféus para os três primeiros colocados. O grupo campeão receberá R$ 3 mil, o segundo colocado R$ 2 mil e o terceiro lugar R$ 1 mil.

As apresentações serão avaliadas por uma comissão julgadora com base em critérios como evolução, figurino, animação, coreografia, harmonia, marcador e repertório musical.