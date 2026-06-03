Fundação de Cultura e Juventude abre inscrições para expositores no Festival de Bandas e Fanfarras

Por Assessoria

Publicada em 03/06/2026 às 14h30

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura e o Fundo Municipal de Cultura com apoio da Prefeitura de Rolim de Moura está com inscrições abertas para artesãos, escritores e pequenos empreendedores interessados em participar como expositores no Festival de Bandas e Fanfarras de Rolim de Moura.

A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de geração de renda e valorização da produção local, proporcionando aos participantes um espaço para exposição, divulgação e comercialização de seus produtos durante um dos maiores eventos culturais do município.

Podem se inscrever artesãos, autores independentes, produtores culturais e pequenos empreendedores que desejam apresentar seus trabalhos ao público presente no festival.

A Fundação informa que disponibilizará o espaço para exposição, sendo de responsabilidade de cada expositor a organização de seu estande, incluindo mesas, cadeiras, e demais itens necessários para a apresentação e comercialização dos produtos.

O Festival de Bandas e Fanfarras reunirá corporações de diversas regiões de Rondônia, além de promover a integração cultural, a valorização da música e o fortalecimento da economia criativa local – O Festival de Bandas e Fanfarras acontecerá no dia 20 de junho, às 16h no espaço da feira de segunda-feira(saída para Pimenta Bueno).

Participação exclusiva para moradores e empreendedores de Rolim de Moura.

As inscrições estarão abertas até o dia 10 de junho e podem ser realizadas por meio do formulário disponível no link abaixo:

INSCRIÇÃO PARA EXPOSIÇÃO NO FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS 2026

Corra e garanta seu espaço!

O Festival de Bandas e Fanfarras reunirá corporações de diversas regiões de Rondônia, além de promover a integração cultural, a valorização da música e o fortalecimento da economia criativa local – O Festival de Bandas e Fanfarras acontecerá no dia 20 de junho, às 16h no espaço da feira de segunda-feira(saída para Pimenta Bueno).