FFER abriu inscrições para competições femininas do Rondoniense Sub-15/17 e Sub-20

Por FFER

Publicada em 15/06/2026 às 08h10

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia, através do Departamento de Competições abriu inscrições para os clubes interessados de participar das competições das categorias sub-15, sub-17 e sub-20. A FFER com objetivo de fomentar as categorias de base e oportunizar a revelação de novos talentos nas três categorias dos campeonatos femininos. Além de abrir as inscrições a FFER busca viabilizar a ampliação no número de participantes de agremiações.

Para isso a FFER abriu inscrições para clubes filiados e não filiados, o não filiado deve possuir personalidade jurídica devidamente constituída (inscrição ativa no CNPJ). A federação deve custear ainda 100% da arbitragem dos jogos, o fornecimento das bolas oficiais das competições, além da forma de disputa que será regionalizada, diminuindo custos aos cubes com a logística entre hospedagem e transporte.

As competições estão previstas para começar a partir de julho, Rondoniense Feminino Sub-15 no mês de julho, Rondoniense Feminino Sub-17 no mês de agosto e o Rondoniense Sub-20 no mês setembro. O período de inscrição segue até as 18h do dia 26 de junho. Osclubes interessados devem preencher, carimbar e assinar o termo de participação oficial e anexar os documentos e encaminhar via e-mail [email protected] dentro do prazo de inscrição. Logo após o recebimento do e-mail com os documentos a FFER deve confirmar a inscrição do clube.