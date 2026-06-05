Estudantes participam de palestra sobre combate ao abuso e exploração sexual em Ariquemes

Por IFRO

Publicada em 05/06/2026 às 14h56

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) promoveu uma ação de cidadania e proteção para os estudantes dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do Campus Ariquemes. Para conscientizar a comunidade escolar e fortalecer a rede de apoio aos adolescentes, o IFRO realizou a palestra “Abuso sexual, exploração sexual e importunação sexual”. A Promotora de Justiça do Ministério Público, Elba Souza de Albuquerque e Silva, conduziu o evento e conversou com os estudantes de forma direta e acessível.

Durante o encontro, a Promotora Pública explicou as diferenças legais e práticas entre o abuso, a exploração e a importunação sexual. O foco principal foi ajudar os jovens a identificar comportamentos inadequados, situações de vulnerabilidade e os limites do consentimento. Ela ainda explicou ser um debate que vai além da grade curricular ao promover formação integral e humana dos estudantes.

A escola é um espaço de acolhimento onde os jovens passam grande parte do dia. Por isso, é importante que saibam que podem contar com uma rede de proteção dentro da instituição. Ao final da palestra, a Promotora Elba Souza de Albuquerque e Silva reforçou os principais canais de denúncia, que são gratuitos, anônimos e funcionam em todo o território nacional. Entre eles estão:

Disque 100: Direitos Humanos (para casos envolvendo crianças e adolescentes).

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher.

190: Polícia Militar (para situações de emergência).

Conselho Tutelar: Órgão municipal de proteção.

Durante o evento, os estudantes puderam tirar dúvidas e conversar com a equipe pedagógica e com a promotora. A atividade criou um espaço de diálogo aberto e seguro para a comunidade estudantil.