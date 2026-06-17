Empreendedorismo jovem avança no Norte e aponta potencial de crescimento em Rondônia

Por SEBRAE-RO

Publicada em 17/06/2026 às 11h42

O empreendedorismo jovem tem ganhado espaço no Brasil e se consolidado como uma alternativa de geração de renda, autonomia financeira e desenvolvimento econômico. Dados do Sebrae mostram que o número de donos de negócio entre 18 e 29 anos cresceu 25% nos últimos 12 anos, passando de quase 4 milhões em 2012 para cerca de 5 milhões em 2024.

Os dados fazem parte do estudo Empreendedorismo Jovem no Brasil, elaborado pelo Núcleo de Pesquisa e Gestão do Conhecimento (NPGC), da Unidade de Gestão Estratégica (UGE) do Sebrae Nacional, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua Trimestral), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento acompanha a evolução do empreendedorismo jovem entre o primeiro trimestre de 2012 e o quarto trimestre de 2025.

Na Região Norte, a taxa de jovens donos de negócio (DN) alcançou 12,4%, uma das mais altas do país. Entre os empreendedores adultos, a taxa chega a 26,2%, enquanto entre os seniores o índice é de 15,2%.

O levantamento também aponta que o Norte concentra 10% dos jovens donos de negócio do Brasil. Embora a maior parcela esteja concentrada nas regiões Sudeste e Nordeste, os números evidenciam a participação do empreendedorismo na economia amazônica e em estados como Rondônia, onde os pequenos negócios têm papel relevante na geração de emprego e renda.

Outro dado que chama atenção é o avanço da formalização. Em 2024, 27% dos empreendimentos liderados por jovens possuíam Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), demonstrando uma tendência de maior profissionalização dos negócios. A formalização amplia o acesso ao crédito, permite a emissão de notas fiscais, facilita a participação em licitações e abre portas para novos mercados.

Além do crescimento numérico, o empreendedorismo jovem vem sendo impulsionado por novos propósitos. Pesquisa recente do Sebrae aponta que mais de 75% dos empreendedores entre 18 e 34 anos afirmam que abriram um negócio motivados pelo desejo de fazer a diferença no mundo, indicando que as novas gerações buscam aliar geração de renda, inovação e impacto social.

Os dados reforçam a presença cada vez maior dos jovens no universo dos pequenos negócios e evidenciam a importância de ações voltadas à capacitação, à gestão e à formalização dos empreendimentos. Em Rondônia, o fortalecimento da cultura empreendedora entre os jovens contribui para a diversificação econômica e para a criação de novas oportunidades de trabalho e renda.