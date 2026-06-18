Em Porto Velho, Rua do Hexa terá dois telões, brinquedos e shows musicais na torcida pelo Brasil 

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 18/06/2026 às 14h59

Após o sucesso da transmissão do primeiro jogo, a Prefeitura de Porto Velho prepara uma programação ainda maior para receber a população na Rua do Hexa durante a exibição da segunda partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

O evento acontece nesta sexta-feira (19), a partir das 19h, reunindo esporte, cultura, lazer e entretenimento em um ambiente pensado para toda a família.

Ampliada, a estrutura montada pela Prefeitura vai garantir ainda mais conforto aos torcedores. Entre as melhorias estão o reforço da iluminação, a instalação de banheiros climatizados e a disponibilização de um segundo telão, proporcionando melhor visibilidade e uma experiência ainda mais agradável ao público.

Além da transmissão da partida, a programação contará com atrações musicais e atividades voltadas às crianças. Antes de a bola rolar, o público poderá acompanhar a apresentação da cantora Marla Souza. Após o apito final, a animação continua com show da banda Café com Leite.

Os brinquedos infláveis também estão garantidos, oferecendo diversão para os pequenos enquanto as famílias acompanham o evento com tranquilidade e segurança.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a primeira edição da Rua do Hexa foi marcada pela grande participação popular e pela ausência de ocorrências, consolidando o espaço como um ambiente de convivência, lazer e celebração para os porto-velhenses.

"O primeiro evento mostrou que Porto Velho estava esperando por um espaço como esse. Tivemos participação popular, tranquilidade e muita animação. Agora voltamos ainda mais preparados para receber a nossa população", destacou o prefeito.

A Rua do Hexa está localizada no cruzamento das avenidas Farquar e Sete de Setembro, em frente ao Prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho.

A Prefeitura convida toda a população para vestir as cores do Brasil, reunir a família e participar dessa grande festa de apoio à Seleção Brasileira.