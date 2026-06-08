Eleição do CMDPI marca etapa importante para fortalecimento das políticas públicas voltadas à pessoa idosa

Por Assessoria

Publicada em 08/06/2026 às 14h46

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), acompanhou na última semana uma importante etapa do processo de escolha dos representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) para o biênio 2026/2028.

O encontro reuniu representantes do conselho, instituições participantes e convidados para o pleito eleitoral previsto no cronograma do processo de composição do colegiado.

Conforme estabelecido em edital, foram disponibilizadas seis vagas para representantes da sociedade civil. Como houve exatamente seis inscrições habilitadas para o processo, todos os candidatos foram considerados eleitos, respeitando os critérios previstos na legislação e no regulamento eleitoral.

A nomeação oficial dos novos conselheiros ocorrerá em etapa posterior, por meio dos trâmites administrativos necessários para a formalização da nova composição do conselho.

O CMDPI desempenha papel fundamental na formulação, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas voltadas à população idosa, contribuindo para a garantia de direitos, a promoção da cidadania e o fortalecimento da participação social no município.

A Semasf destacou a importância da atuação do conselho como instrumento de diálogo entre o poder público e a sociedade civil, fortalecendo ações que promovam mais qualidade de vida, proteção e dignidade às pessoas idosas de Ji-Paraná.

