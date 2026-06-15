Drone ucraniano atinge prédio na Rússia, e deixa um morto e nove feridos

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 15/06/2026 às 10h29

Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas neste domingo (14) durante ataque com drones ucranianos à cidade de Oryol, a 360 km ao sul de Moscou, na Rússia. A informação foi divulgada pelo governador da região, Andrei Klychkov.

Ofensiva atingiu prédio residencial, disse o governador. "O terror contra a população civil continua, com a aprovação silenciosa do Ocidente", acusou Klychkov, em rede social.

Fotos divulgadas pelo governador mostram os estragos. Nas imagens, é possível ver que o bombardeio deixou janelas quebradas e paredes danificadas no edifício.

Klychkov disse que a situação está sob controle. Segundo ele, serviços de emergência e forças policiais atuaram no local, e operações de limpeza estão em andamento.

DRONE ATINGIU INSTALAÇÃO PETROLÍFERA

Outro ataque com drone atingiu uma instalação de petróleo. A ofensiva se deu na cidade de Yaroslavl, a 276 km a norte da capital russa.

Local usado para armazenamento de petróleo pegou fogo, informaram autoridades locais. A ação é parte da estratégia da Ucrânia de atingir alvos militares e instalações de petróleo e gás na Rússia. De acordo com o governo ucraniano, empresas do setor energético financiam o governo russo na guerra contra a Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comentou o ataque à instalação petroleira. "A Ucrânia está executando seu plano de sanções de longo alcance contra a Rússia e as tarefas designadas quanto a ataques de médio alcance em resposta à recusa da Rússia em encerrar esta guerra. Oferecemos à liderança russa todos os formatos possíveis de negociações — e a única resposta foi a continuação da agressão e tentativas de expandi-la", escreveu.