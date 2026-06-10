Curso de Formação de novos árbitros começa com mais de 60 participantes

Por FFER

Publicada em 10/06/2026 às 08h30

Através da FFER Academy, a Federação de Futebol do Estado de Rondônia iniciou mais um curso para formação de árbitros, com mais de 60 alunos inscritos no curso, a aula de abertura foi no formato virtual e contou com as participações do vice presidente da FFER e diretor da CBF Bruno Costa, do diretor de Competições da FFER Almir Belarmino, dos árbitros do quadro da FFER e da CBF Thiago do Carmo Brasil e Joverton Wesley, Servílio Patrício presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Rondônia, além do responsável pela arbitragem da região norte da comissão de arbitragem da CBF, Fabrício Vilarinho da Silva.

Para o vice presidente da FFER e diretor da CBF, Bruno Costa, a federação vem cumprindo seu papel de gerar oportunidade de capacitação e qualificação aos rondonienses, "esse é nosso papel enquanto federação promover e fomentar o futebol, gerando oportunidades de capacitação e qualificação para continuarmos seguindo nesse momento crescente do futebol de Rondônia, através da FFER Academy elaboramos e pensamos na formação de novos árbitros, abrindo portas para mais de 60 pessoas que amam o futebol e quem sabe, após a formação muitos deles possam despontar no cenário nacional e mundial do futebol, porque é possível, estarão aptos para atuar no futebol profissional" frisou Bruno Costa.

Para o presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Rondônia, o curso de formação para novos árbitros é uma oportunidade para renovação do quadro de Rondônia e também para descobrir novos talentos, "assim como acontece na busca por novos jogadores, jovens talentos na arbitragem não é diferente, a renovação é uma realidade contínua, parabenizo a FFER pela oportunidade aberta e desejo um ótimo curso para os mais de 60 participantes, espero que dessa turma possa surgir várias referências para arbitragem", desejou Servilio Patrício.

O curso de Formação para novos Árbitros 2026, recebeu o nome Levi Moreira de Souza, uma homenagem ao ex-árbitro da FFER e ex-presidente da Comissão de Arbitragem da FFER, Gladson Souza, filho do "seu Levi" agradeceu a homenagem ao pai falecido em fevereiro de 2022, "meu pai em vida foi um homem muito dedicado ao futebol e a família, contribuiu bastante com o futebol de Rondônia e por isso aproveito para agradecer a homenagem, com certeza ele também gostou muito da lembrança, muito obrigado a todos", agradeceu Gladson.

O curso para a formação de novos árbitros começou nesta terça feira e tem duração de seis meses na modalidade semipresencial de 230 horas de curso, após a formação os novos árbitros estarão aptos para atuar em competições oficiais do futebol profissional, podendo compor o quadro de árbitros da FFER, CBF, CONMEBOL E FIFA.