Credenciamento estabelece remuneração para mais de 60 categorias artísticas 

Por Augusto Soares

Publicada em 18/06/2026 às 11h50

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município (Funcultural), publicou o Chamamento Público nº 02/2026, que credencia artistas, grupos e agremiações culturais para atuação em eventos e ações promovidas pelo município. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura local e o fortalecimento dos profissionais que movimentam o cenário artístico da capital.

O edital contempla uma ampla diversidade de expressões culturais, incluindo quadrilhas juninas, escolas de samba, bois-bumbás, fanfarras, grupos de dança, bandas musicais, além de artistas das áreas de teatro, música, artes cênicas, literatura e intervenções urbanas. A proposta é garantir a participação dos mais diversos segmentos culturais nas programações promovidas pelo município.

Além de organizar o credenciamento, o chamamento estabelece a remuneração dos profissionais e grupos selecionados, com valores definidos de acordo com a complexidade e o tipo de apresentação. A medida busca reconhecer o trabalho dos artistas, fortalecer a economia criativa local e ampliar o alcance das políticas públicas voltadas para a cultura.

Para o prefeito Léo Moraes, a definição dos cachês representa um reconhecimento da importância dos artistas para a construção da identidade cultural do município.

“Investir na cultura é investir nas pessoas. Estamos criando oportunidades e garantindo que os artistas sejam valorizados pelo trabalho que realizam. Esse credenciamento fortalece a economia criativa e contribui para que a cultura esteja cada vez mais presente na vida da população”.

Débora Figueredo destacou que os valores foram organizados de forma a contemplar a diversidade das manifestações culturais

A presidente da Funcultural, Débora Figueredo, destacou que os valores foram organizados de forma a contemplar a diversidade das manifestações culturais presentes no município.

“O edital foi estruturado para atender diferentes linguagens artísticas, respeitando as especificidades de cada segmento. Nosso objetivo é ampliar as oportunidades para os fazedores de cultura e garantir transparência nos processos de contratação”.

VALORES POR CATEGORIA

R$ 500,00 a R$ 1.000,00

Artes Visuais – R$ 500,00

Contação de Histórias – R$ 500,00

Intervenções Poéticas – R$ 500,00

Locutores – R$ 800,00

Rap – R$ 1.000,00

Funk – R$ 1.000,00

DJ (sem sonorização) – R$ 1.000,00

Instrumental – R$ 1.000,00

R$ 1.500,00 a R$ 2.500,00

Grupos de Dança – R$ 1.500,00

Reggae – R$ 1.500,00

Artes Circenses – R$ 2.000,00

Rock – R$ 2.000,00

Para Léo Moraes, a definição dos cachês representa um reconhecimento da importância dos artistas

Capoeira – R$ 2.000,00

Grupos Teatrais – R$ 2.500,00

Samba/Pagode – R$ 2.500,00

Captação Audiovisual – R$ 2.500,00

R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00

Bandas Gospel – R$ 3.000,00

Axé – R$ 3.000,00

Fanfarras – R$ 3.000,00

Quadrilhas Juninas Mirins – R$ 3.000,00

Quadrilhas Juninas Adultas – R$ 3.500,00

Boi-Bumbá – R$ 3.500,00

Escolas de Samba – R$ 4.000,00

Orquestras – R$ 4.000,00

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 10 de julho de 2026, exclusivamente por meio da plataforma digital disponibilizada pela Funcultural. O credenciamento não garante contratação imediata, mas forma um cadastro de artistas aptos a serem convocados conforme a demanda dos eventos, disponibilidade orçamentária e interesse público.